อ่วม! ตร.เพชรบูรณ์เข้ม “ทริปน้ำไม่อาบ” จับขับเสพ 1 ราย ความผิดอื่นอีก 1,481 ราย

ตำรวจเพชรบูรณ์ดูแลเข้ม “ทริปน้ำไม่อาบ” จับขับเสพ 1 ราย ความผิดอื่นอีก 1,481 ราย พร้อมชวนประชาชนร่วมเป็นอาสาตาจราจร
วันนี้ (22 พ.ย.) พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า จาการที่ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับเข้มในการประชุมบริหารจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงมาตรการลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการสร้างวินัยจราจรให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
ในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ขานรับนโยบาย พล.ต.ต.สารนัย คงเมือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ สั่งการระดมกำลังตั้งจุดตรวจกวดขันและใช้มาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและการสร้างความเดือดร้อนรำคาญจากกลุ่มรถจักรยานยนต์ "ทริปน้ำไม่อาบ" ที่นัดรวมตัวกันเพื่อเดินทางไปเที่ยวที่ เขาค้อและภูทับเบิก ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2568 โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายทุกข้อหาอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่
ล่าสุดจากการปฏิบัติของสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจจุดสกัด กวดขันวินัยจราจร และป้องกันเหตุในเส้นทางถนนผ่านของนักท่องเที่ยวทริป "น้ำไม่อาบ" ของแหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา เรียกรถยนต์ ตรวจสอบ/ตรวจค้น จำนวน 516 คัน, เรียกรถจักรยานยนต์ ตรวจสอบ/ตรวจค้น จำนวน 4,440 คัน, ทำการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรและผู้ขับขี่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับเป็นพินัยจำนวน 1,481 ราย และจับกุมผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 1 ราย ของ สภ.ศรีเทพ ในข้อหา เป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษ (ขับเสพ) รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทริป "น้ำไม่อาบ" หากเข้าร่วมกิจกรรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยความเคร่งครัด
สำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์ บริเวณถนนสระบุรี – หล่มสัก ขาขึ้น กิโลเมตรที่ 198+500 หมู่ที่ 7 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและดำเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็วในทันที พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนโดยได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีต่อไป พร้อมกันนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ได้วางแนวทางการแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว โดย ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นย้ำให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง มีสติ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจเส้นทางใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุและพิจารณา จัดทำป้ายบอกเตือนเส้นทาง หรือปรับปรุงสภาพจราจรเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเป็นตัวอย่างที่ดีในการเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ
ทั้งนี้ ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมเป็น "อาสาตาจราจร" หากพบการนัดรวมตัวรถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็น "ทริปน้ำไม่อาบ" หรือการนัดรวมตัวกลุ่มอื่นๆ ที่กระทำผิดกฎจราจร หรือหากพบเห็นอุบัติเหตุทางถนน สามารถส่งคลิปกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการช่วยคนดีชี้คนผิด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวินัยจราจรให้กับสังคม โดยสามารถส่งคลิปมายังช่องทาง เพจอาสาตาจราจร, เพจตำรวจทางหลวง, เพจกองบังคับการตำรวจจราจร รวมถึงเพจเครือข่ายที่ร่วมโครงการ ได้แก่ เพจมูลนิธิเมาไม่ขับ, สวพ.91 และ จส.100