เตือนภัย!ชายนิรนามปาหินใส่รถราผ่านหน้าตลาดกลางเมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ - แชร์เตือนภัยกันสนั่นโซเชียลฯ..เผยภาพชายนิรนามปาหินใส่รถผ่านไปมาย่านตลาดสะเดียงมาร์เก็ต กลางเมืองเพชรบูรณ์ สาวผู้เสียหายเผยโดนกับตัวเองตอนต้นเดือนพฤศจิกาฯ ผ่านมา 10 กว่าวัน แฟนขับไปหาข้าวกินพร้อมลูก ระหว่างหาที่จอดเห็นคนกำลังปาของใส่รถซ้ำอีก
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความว่า “เตือนภัย ระวังคนปาหินใส่รถ แถวในเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งแรกเจอกับตัวเอง วันที่ 2 พ.ย. 2568 เวลาประมาณหกโมงเย็น ตรงทางออกตลาดสะเดียงมาร์เก็ต ขับออกมาจากตลาดสะเดียงมาเก็ตกับลูกสองคน ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรปาใส่หน้ารถแรงมากจนตกใจ ขับมาอีกนิดเลยจอดรถดู เห็นเป็นรอยที่ประตูฝั่งคนขับแถวกันสาด รอยไม่เยอะเท่าไหร่ ได้แต่เล่าให้แฟนฟัง แล้วก็ลืมไปเลย ไม่ได้เปิดดูกล้องหน้ารถ..
ครั้งที่สองแฟนเจอวันที่ 21 พ.ย. 2568 เวลาประมาณห้าโมงเย็น บริเวณร้านหมูจุ่ม หน้าป้ายสำนักงานที่ดิน ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม (แฟนบอกให้เปิดดูกล้องหน้ารถเพื่อดูว่าใช่คนเดียวกับที่ปาใส่รถครั้งก่อนไหม) พอเปิดดูเจอคนปาหินใส่รถ แต่บอกตรงๆ ว่าจำไม่ได้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่า อยากเตือนภัยผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณแถวนี้ให้ระมัดระวัง และฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยสอดส่องดูแล”
พร้อมกันนี้ก็ได้โพสต์คลิปภาพจากกล้องหน้ารถที่เห็นชายคนหนึ่งสวมกางเกงขาสั้น เสื้อแขนสั้น ยืนอยู่ริมถนนสายสระบุรี - หล่มสัก บริเวณหน้าป้ายสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นชายคนดังกล่าวได้ขว้างสิ่งของบางอย่างคาดว่าน่าจะเป็นก้อนหินใส่รถที่กำลังวิ่งอยู่บนถนน ซึ่งขณะนั้นมีรถเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่กำลังเลิกงาน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาประมาณ 16.54 น.ของวันที่ 21 พ.ย.2568 และนอกจากนั้นก็ยังได้โพสต์ภาพที่รถยนต์ของตนเองถูกชายนิรนามปาก้อนหินใส่รถจนทำให้กระจกรถเป็นรอย เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา ที่บริเวณถนนหลังศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์
หลังจากโพสต์นี้แชร์ออกไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น เช่น “เอาลงแชร์ข่าวเลยเผื่อตำรวจเห็นจะได้ไปจัดการก่อนจะเกิดเหตุ” “เห้อ บ้านเมืองเราอยู่ยากขึ้นทุกวัน” “ปาทำเห้อะไรล่ะนี่” “เหตุจูงใจทำเพื่อ” “ชนแม่ม” “ภัยสังคมเนอะ ใกล้โรงเรียนด้วยอะ” “ต้องแจ้งจนท.ตร.ให้ระงับเหตุทันทีเลยนะแบบนี้ แต่อย่าไประงับเหตุเองนะพี่อันตราย”
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังผู้โพสต์โดยได้เปิดเผยว่าเหตุการณ์ในโพสต์มี 2 เหตุการณ์คือครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 พ.ย.2568 หลังจากตนและลูกๆ ไปเดินเที่ยวที่ตลาดสะเดียงมาร์เก็ตได้ขับรถยนต์กลับบ้านพัก แต่พอออกจากตลาดมานิดเดียวก็ได้ยินเสียงของแข็งกระทบกับกระจก ซึ่งตนมั่นในว่าเป็นก้อนหินอย่างแน่นอน เมื่อมองกระจกหลังก็เห็นคนลักษณะคล้ายผู้ชายยืนอยู่ข้างถนน แต่ตนไม่กล้าจอดเพราะเกรงจะเกิดอันตราย
เมื่อมาถึงจุดที่สว่างก็ได้จอดรถดูพบว่ากระจกเป็นรอยกระจายเกือบ 1 ฝ่ามือจึงได้ถ่ายรูปไว้ ตอนแรกตั้งใจไว้ว่าเมื่อกลับถึงบ้านจะเปิดกล้องหน้ารถดู แต่พอไปถึงบ้านกลับลืม จนกระทั่งช่วงเย็น 21 พ.ย. ตนและครอบครัวกำลังจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เมื่อมาถึงหน้าร้านแฟนได้จอดรถให้ตนและลูกๆลงก่อน จากนั้นก็ขับไปหาที่จอดรถ และได้พบชายนิรนามกำลังใช้สิ่งของซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นก้อนหินปาใส่รถที่กำลังวิ่งอยู่บนถนน ซึ่งก็ไม่ทราบว่าโดนรถใครหรือเปล่า
เมื่อแฟนจอดรถก็เดินย้อนกลับมาแต่ก็ไม่เห็นชายคนดังกล่าวแล้ว จึงได้นำภาพวีดีโอจากหน้ารถมาโพสต์ลงในโซเชียลเพื่อเตือนภัยและให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไปก่อนที่จะเกิดอันตรายแก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน