ตร.มอบรางวัลกล้องหน้ารถโครงการ "อาสาตาจราจร" รณรงค์ขับขี่ตามกฎปลอดภัย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบรางวัลคลิปกล้องหน้ารถ โครงการ “อาสาตาจราจร” พร้อมรณรงค์ขับขี่ตามกฎจราจรอย่างปลอดภัย
วันนี้ (18 พ.ย.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานแถลงผลการขับเคลื่อนโครงการ “อาสาตาจราจร” โดยมี พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , พล.ต.ท.วิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ, พล.ต.ต.สหัสสชัย โลจายะ ผู้บังคับการกองแผนงานความมั่นคง, คณะผู้บริหารศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกองบังคับการตำรวจจราจร และกองบังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมด้วย นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ, คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), ผู้แทนสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.91 และ สถานีวิทยุ จส.100 ร่วมแถลง ณ ห้องสารสิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการ “อาสาตาจราจร” เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2565 โดยให้ประชาชนเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถที่บันทึกอุบัติเหตุทางถนนหรือการกระทำผิดกฎจราจรที่เป็นเหตุการณ์สำคัญ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี หรือเป็นคลิปที่เป็นอุทาหรณ์สำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนเกิดการตระหนักรู้ในการขับขี่ตามกฎจราจร ส่งคลิปดังกล่าวเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล โดยวันนี้มีการมอบรางวัลให้กับเจ้าของคลิปที่ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2568 รวม 20 รางวัล เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยมีบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า โครงการนี้สอดรับกับนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนงานจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่มุ่งเน้นรณรงค์การปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัยจราจรอีกด้วย ซึ่งคลิปที่ประชาชนส่งมาทุกคลิปทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้สถานีตำรวจพื้นที่เกิดเหตุไปดำเนินการตามกฎหมาย โดยใช้พยานหลักฐานจากคลิปดังกล่าว
เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
สำหรับประชาชนที่ส่งคลิปกล้องหน้ารถที่บันทึกอุบัติเหตุทางถนน หรือการกระทำผิดกฎจราจรที่เป็นเหตุการณ์สำคัญนี้ ถือเป็น “อาสาตาจราจร” ที่ได้ช่วยคนดีชี้คนผิด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวินัยจราสจรให้กับสังคม จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถส่งคลิปมายังช่องทาง เพจอาสาตาจราจร, เพจตำรวจทางหลวง, เพจกองบังคับการตำรวจจราจร รวมถึงเพจเครือข่ายที่ร่วมโครงการ ได้แก่ เพจมูลนิธิเมาไม่ขับ, สวพ.91 และ จส.100 ซึ่งคลิปที่มีเนื้อหาน่าสนใจผ่านการคัดเลือก นอกจากได้รับเงินรางวัลแล้ว ยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะพลเมืองดีอีกด้วย
ด้าน นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันนอกจากการบังคับใช้กฎหมายแล้ว มาตรการ Social Sanction เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยสร้างการตระหนักให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามกฎจราจร เพราะหากฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อใด จะมีตาจราจรคอยบันทึกเหตุการณ์ นอกจากส่งไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีแล้ว ยังอาจมีคลิปปรากฏในสื่อโซเชียลได้อีก ดังนั้น จะทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจไม่ทำผิดกฎจราจร และยืนยันพร้อมขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปเป็นปีที่ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่จะช่วยกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อหาความผิดเน้นหนัก ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ไม่รัดเข็มขัด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟ และขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกัน