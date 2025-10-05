พท.แซะภท.ไม่ต้องกลัวครหา “ภูมิใจเคลม” เชิญสานต่อรถไฟฟ้า 20 บ. ขายข้าวรัฐต่อรัฐจีน ยึดประโยชน์ปชช.

“ขัตติยา” เหน็บ ภูมิใจไทย ไม่ต้องกลัวถูก ครหาเป็น “ภูมิใจเคลม” เชิญ สานต่อนโยบายเพื่อไทยบอกทำไว้ดี ทั้ง รถไฟฟ้า 20 บาท ขายข้าวรัฐต่อรัฐให้จีน หวัง เดินหน้าหวยเกษียณต่อ แนะ รัฐบาลคำนึงผลประโยชน์ประชาชน ก่อนเรื่องการเมือง
วันนี้ (5ต.ค.) นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งได้มีการสานต่อนโยบายเดิมจากพรรคเพื่อไทยหลายนโยบายและหลายโครงการ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อพี่น้องประชาชน ทั้งการยืดอายุการนำร่องรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ออกไปอีก 2เดือน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว นายกรัฐมนตรี สามารถสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอข้อมูลจากทางข้าราชการในกระทรวงมาดูได้เลยว่าโครงการดีอย่างไร เพราะโครงการนี้ใช้งบประมาณไม่มาก และถ้าจะให้ดีอยากให้ท่านต่อโครงการนี้ออกไปอีกหนึ่งปีเลยก็ได้ หรือไม่ก็นำโครงการนี้ไปครอบคลุมทุกเส้นทางตามที่พรรคเพื่อไทยได้เดินหน้าไปแล้ว 90%
ส่วนกรณีนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ทราบว่าท่านนายกอนุทิน จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งหากสามารถทำได้ ตามที่รัฐบาลไทยรักไทย , พลังประชาชน และพรรคเพื่อไทย ได้มีการวางรากฐานเรื่องนี้ไว้อย่างดีทั้งหมดแล้ว
เช่นเดียวกับการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้กับประเทศจีนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการสานต่องานนี้จากนายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐบาลของเพื่อไทยที่มีการเจรจาไว้กับประเทศจีนไว้ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว ซึ่งหากสานต่อโครงการนี้จริงก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก
รวมถึงนโยบายหวยเกษียณที่ประชาชนจำนวนมากกำลังรออยู่หวังว่ารัฐบาลจะดำเนินการต่อเพื่อจูงใจให้ประชาชนได้เงิน เพราะโครงการแบบนี้แทบไม่มีใครต้องเสียประโยชน์ตนอยากบอกกับรัฐบาลภูมิใจไทยว่าท่านไม่จำเป็นต้องกังวลใจว่าจะถูกครหาว่าเป็น “ภูมิใจเคลม” เพราะท้ายที่สุดแล้วประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเอง ขอแค่ให้รัฐบาลชุดนี้ทำงานอย่างตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ และเดินหน้าสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
นางสาว ขัตติยา ยังระบุว่า พรรคเพื่อไทยอยากเรียกร้องให้รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลตระหนักว่า ประชาชนและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ต้องมาก่อนประโยชน์ทางการเมืองเสมอ และวันนี้พรรคเพื่อไทย ขอยืนยันว่าเราพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง , การตรวจสอบรัฐบาลและพร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยคือพรรคที่พร้อมที่จะยกเครื่อง เพื่อตอบโจทย์พี่ลองประชาชนและเดือนหน้ายกเครื่องประเทศไทยไปพร้อมกัน