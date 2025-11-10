“คาลเท็กซ์” แทกทีม “กาแฟชาวดอย” เดินหน้าสู่ 200 สาขาใน 5 ปี

”คาลเท็กซ์“ ตอกย้ำความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือกับ K.V.N. เจ้าของแบรนด์กาแฟชาวดอย ในเครืออโรม่า กรุ๊ป เติบโตขึ้นกว่า 30% เดินหน้าสู่เป้าหมาย 200 สาขาใน 5 ปี เติมเต็มประสบการณ์การเดินทางด้วยเมนูใหม่ “ชาวดอยดับเบิลบูสสสต์” พร้อมเสิร์ฟความคุ้มค่าและความสดชื่นด้วยโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าคาลเท็กซ์ทั่วไทย
นายกัลช์ สันตสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจค้าปลีก บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (SFL) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) และเป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้ชื่อคาลเท็กซ์ในประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลอดปีที่ผ่านมา ความร่วมมือระหว่างคาลเท็กซ์และแบรนด์กาแฟชาวดอยมีการเติบโตเชิงกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ทั้งสองฝ่าย ภายในเวลาเพียงหนึ่งปี สามารถขยายร้านกาแฟชาวดอยในสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ได้เพิ่มขึ้นกว่า 30% จนปัจจุบันมีครบ 50 สาขา และตั้งเป้าขยายให้ได้ 200 สาขาทั่วประเทศ ภายใน 5 ปี โดยคาลเท็กซ์มุ่งพัฒนาพื้นที่บริการให้เป็นจุดหมายแห่งการใช้ชีวิตระหว่างทาง และจะยังเดินหน้าสร้างประสบการณ์ใหม่ร่วมกับอโรม่า กรุ๊ป ผ่านเมนูพิเศษและโปรโมชั่นเฉพาะสำหรับลูกค้าคาลเท็กซ์ เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
โดยปัจจุบันคาลเท็กซ์มีจำนวนสถานีบริการประมาณ 530 แห่งทั่วประเทศ และมีร้านค้าในสถานีบริการกว่า 1,300 ร้านค้าทั่วประเทศ ครอบคลุมมากกว่า 80% ของทั้งเครือข่ายสถานีบริการ อีกทั้งยังเดินหน้าขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันและบริการในส่วนของนอนออยล์ (non-oil) อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเตรียมแผนการตลาดและการสื่อสาร เพื่อการสร้างแบรนด์อย่างครบวงจร มุ่งมั่นตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันที่มีความต้องการที่ค่อนข้างหลากหลายให้ได้ครบถ้วนมากที่สุด
ด้านนายกิจจา วงศ์วารี กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ อโรม่า กรุ๊ป ซึ่งมี K.V.N. เป็นบริษัทในเครือ ที่เป็นเจ้าของแบรนด์กาแฟชาวดอย กล่าวว่า กาแฟชาวดอยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งในภาพรวมทั่วประเทศ และในสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ โดยยึดมั่นในจุดแข็งของความเป็นกาแฟชาวดอย คือ รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องดื่มคุณภาพสูง ราคาจับต้องได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา รวมถึงความคุ้มค่าที่ลูกค้าได้รับ ทำให้เราเป็นร้านที่ลูกค้าสามารถมาใช้บริการได้ทุกวัน
นอกจากนี้ยังเสริมด้วยกลยุทธ์การเพิ่มความหลากหลายของเครื่องดื่ม และการทำแคมเปญทางการตลาดร่วมกันในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดตัวกาแฟสายพันธุ์เกอิชาที่แรกเฉพาะร้านชาวดอยในคาลเท็กซ์ ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าเดิม และลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีความสนใจในกลุ่มกาแฟ Specialty ซึ่งช่วยตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
ทั้งนี้ทั้งสองแบรนด์ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์แคมเปญทางการตลาดร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมเปิดตัวเมนูใหม่ “ชาวดอยดับเบิลบูสสสต์” ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะร้านกาแฟชาวดอยในสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ พร้อมเสิร์ฟโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันที่ 10-12 พฤศจิกายนนี้ โดยเมนูชาวดอยดับเบิลบูสสสต์ มีราคาเพียง 11 บาทเท่านั้น เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์กลุ่มดีเซล 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภคให้รู้สึกถึงความสดชื่นและความสุขทุกครั้งที่แวะคาลเท็กซ์.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจจากคาลเท็กซ์และกาแฟชาวดอย รวมถึงโปรโมชั่นใหม่ๆ ที่มอบให้ลูกค้าคนสำคัญได้ทาง Facebook: Caltex Thailand และ Chaodoicoffee หรือ LINE Official: @Caltex และ Website: https://www.caltex.com/th/