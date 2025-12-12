"เหมน-ฮุนเซน" จัดฉาก-ปั่นเฟกนิวส์ "อนุทิน "โนแคร์ "ทรัมป์" โทรคุย ** เพื่อไทยเปิดตัว “ยศชนัน-จุลพันธ์” แคนดิเดตนายกฯ อีกคน“บิ๊กเนม”ด้านเศรษฐกิจ รอคอนเฟิร์ม

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ "เหมน-ฮุนเซน" จัดฉาก-ปั่นเฟกนิวส์ "อนุทิน "โนแคร์ "ทรัมป์" โทรคุย
ขอสดุดี 9 ทหารกล้า ที่พลีชีพเพื่อชาติ ปกป้องอธิปไตยไทยหลังการรบเข้าสู่วันที่ 4 หลายสมรภูมิริมชายไทย-กัมพูชามีการปะทะกันด้วยอาวุธหนักตลอดแนว ตั้งแต่ อุบลราชธานี ไปถึง ตราด
นอกจากระดมยิงใส่ไทยแล้วก็ไม่ผิดคาดที่ "เหมน" และ "ฮุน เซน" จะเล่นสกปรกเกมข่าว สั่งปั่น "เฟกนิวส์" ทำอินโฟกราฟิกสวยหรู ว่าไทย “รุกราน–ยิงพลเรือนตาย 10 เจ็บ 60 ” เรียกนานาชาติช่วยประณามไทยรัวๆ
แต่ฝั่งไทย…กองทัพบกโดยโฆษก “พล.ต.วินธัย สุวารี” ก็ฟาดผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team กลับว่า ข้อมูลกัมพูชานั่นบิดเบือน "โยนขี้" เอาประชาชนเป็นโล่ต่างหาก
เพราะไทยใช้อาวุธจำกัดเฉพาะเป้าทางทหารเท่านั้น แถมกัมพูชาเองยังเคยประกาศอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่แล้ว
จู่ๆ ทำไมถึงมี พลเรือน–ทารก–ชาวบ้าน โผล่มาเป็นเหยื่อได้เฉย?
คำตอบง่ายๆ เพราะเขมร ถนัด“จัดฉาก”นั่นเอง
งานนี้ประชาคมโลก เขาไม่หลงกลละครน้ำเน่าชายแดน ที่ "ฮุนเซน" หวังป้ายสีไทยให้เป็นผู้ร้ายสนามรบ
โฆษกกองทัพบก ยังขอเรียกร้องต่อประชาคมโลกเช่นกัน ว่าให้ประณามการกระทำต่อฝ่ายกัมพูชา ที่ไม่อยู่ในกรอบกติกาสากลในทุกเรื่อง
ด้านทำเนียบรัฐบาลก็ไม่เงียบ
เพราะมีประเด็นที่"ทรัมป์" ประกาศว่าจะโทรหาไทย–กัมพูชาเพื่อหาข้อยุติ
งานนี้ “เสี่ยหนู" อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ถูกจี้ถามตามติด ซึ่งหลายฝ่ายกังวลว่า "อนุทิน" จะหลงกลเขมรอีกรอบยอมตาม “ทรัมป์” ยังดีที่คำตอบของ “นายกหนู” ฟังดูไม่ระคายหูเหมือนรอบที่แล้ว โดยว่า ทรัมป์ ยังไม่โทรมา แต่ผู้นำประเทศเขาติดต่อกันได้ตลอด ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
เรียกว่า โนสน โนแคร์
พร้อมย้ำจุดยืนว่า ไทยจะไม่ยอมใครมาบงการท่าที เพราะ เราต้องรักษาอธิปไตย ศักดิ์ศรีของคนไทย
ส่วนฝั่งกระทรวงการต่างประเทศโดย “สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว” ก็วิ่งเข้าทำเนียบฯ ไปอัปเดตนายกฯ ก่อนจะมาสรุปสั้นๆหลังออกจากห้องประชุมว่า ยังไม่มีสายจากสหรัฐฯ
"ทรัมป์"จะกดโทรจริง หรือ แค่จัดรายการโชว์ ก็ว่ากันไป
แต่ที่แน่ๆ ทั้งกองทัพ–ฝ่ายความมั่นคง-รัฐบาล วันนี้ถือว่ายังยืนในจุดเดียวกัน พร้อมมีหลักฐานว่า ไทยถูกกระทำ และ ไทยจะปกป้องแผ่นดินโดยไม่คลอนแคลน
ท่ามกลางเสียงของคนไทยส่งกำลังใจไปแนวหน้า ไปให้สุดซอย..เอาให้สิ้นสภาพ !
++ เพื่อไทยเปิดตัว “ยศชนัน-จุลพันธ์” แคนดิเดตนายกฯ อีกคน“บิ๊กเนม”ด้านเศรษฐกิจ รอคอนเฟิร์ม
เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา “เจ๊แดง” เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ได้เข้าเยี่ยม “ทักษิณ ชินวัตร” พี่ชาย
เยี่ยมเสร็จ กลับออกมาก็เจอคำถามจากนักข่าวที่ถามถึง “อาจารย์เชน” ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์” นักวิจัยด้านสมองและวิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งเป็นลูกชายของ“เจ๊แดง” เพราะมีข่าวว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคเพื่อไทย
วันนั้น “เจ๊แดง”ไม่ได้ปฏิเสธอะไร แต่บอกว่า เรื่องนี้แล้วแต่พรรคเพื่อไทย กับเจ้าตัว เพราะว่าลูกชายเขาก็เป็นตัวของตัวเอง มีครอบครัวแล้ว คิดเองได้ เขามีวุฒิภาวะพอ
ถ้าลูกตัดสินใจมาทางนี้ คนเป็นพ่อ เป็นแม่ ก็ต้องเป็นกำลังใจให้อยู่แล้ว
และวันนี้ ก็มีรายงานข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะประกาศเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ มีชื่อ “อาจารย์เชน ยศชนัน” และ “เสี่ยหนิม” จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนปัจจุบัน ส่วนอีกคนแว่วว่าเป็นคนนอก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ตอนนี้อยู่ระหว่างรอการตอบรับ
“อาจารย์เชน” ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เป็นลูกชายคนโต ของ “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” อดีตนายกรัฐมนตรี กับ “เจ๊แดง” นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวของทักษิณ
จบปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จบปริญญาเอก ด้านคลื่นสมอง ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องการใช้สัญญาณสมองมาช่วยเหลือผู้พิการ และในสมัยที่เป็นอาจารย์ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา Biomedical Engineering วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในทางการเมืองนั้น “อาจารย์เชน” เคยลงสมัคร สส.เชียงใหม่ เขต 3 เมื่อปี 2557 ผลก็ชนะการเลือกตั้ง แต่ไม่ได้เป็นสส. เพราะช่วงนั้นมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และสุดท้ายก็นำไปสู่การรัฐประหาร โดย “คณะ3ป.”
นอกจากนี้เคยมีชื่อ ว่าจะมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และเคยติดโผ รมว.ศึกษาธิการ ในรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร
และตอนนี้ “อาจารย์เชน” ที่แม้จะไม่ได้ใช้นามสกุล “ชินวัตร” แต่ก็ไม่ต่างจากการเป็นตัวแทน ที่กำลังรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคเพื่อไทย ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้
ส่วน “เสี่ยหนิม” จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ปัจจุบันอายุ 50 ปี เป็นลูกชายของ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กับ นางเพ็ชรี (เตชะไพบูลย์) อมรวิวัฒน์
จบ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ จบปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ได้สมรสกับ “วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์” หรือ “ยิ้ม” ซึ่งปัจจุบันก็เป็นสส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย มีลูกสาว 1 คน
“จุลพันธ์” เป็นสส.เชียงใหม่ ตั้งแต่ยุคก่อตั้งพรรคไทยรักไทย เมื่อปี 2548 และได้รับเลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสส. 5 สมัย ช่วงเป็นฝ่ายค้านก็เคยอภิปราย “รัฐบาลลุงตู่” มาแล้ว
เมื่อพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เขาก็ได้รับความไว้วางใจให้นั่งเก้าอี้ รมช.คลัง ทั้งในสมัยนายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” และ “นายกฯแพทองธาร ชินวัตร” เป็นคีย์แมนคนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท
เมื่อ “อุ๊งอิ๊งค์” ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ ลาออกจากหัวหน้าพรรค “จุลพันธ์” ก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ และกำลังจะได้รับการวางตัวให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ธ.ค.นี้
“อาจารย์เชน ยศชนัน” มีภาพของคนรุ่นใหม่ ที่ไม่เพียงรู้ลึกด้านวิชาการ แต่ผ่านงานบริหารมาไม่น้อย
ส่วน “เสี่ยหนิม จุลพันธ์” มีความโชกโชนในด้านการเมือง และได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในตำแหน่งหัวหน้าพรรค ที่สามารถเป็นคนกลาง ประสานคนรุ่นเก่า กับคนรุ่นใหม่ในพรรคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความรู้ ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
ทั้งคู่จึงพร้อมที่จะมีชื่อเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกฯ ... ตอนนี้ก็เหลือเพียงโจทย์ใหญ่ คือ ทำอย่างไรให้ชนะการเลือกตั้ง!