“สมศักดิ์” ติดตามคืบหน้าแก้น้ำท่วมยมฝั่งขวา เร่งทำความเข้าใจชาวบ้าน 3 ตำบล เดินหน้าโครงการ—ชงหาช่องระบายน้ำค้างในทุ่งเพิ่ม

“สมศักดิ์” ไม่ทิ้งปัญหา ประชุมติดตามคืบหน้าแก้น้ำท่วมยมฝั่งขวา แนะเร่งทำความเข้าใจประชาชน ต.บ้านกล้วย-บ้านเพชรไฝ-ต.บ้านป้อม เพื่อเดินหน้าโครงการเต็มที่ พร้อมเสนอหาช่องระบายน้ำค้างในทุ่งเพิ่ม
วันนี้( 3 ธันวาคม 2568 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาในพื้นที่โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2568 ที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
โดยนายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้า และหารือใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.โครงการคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา เพื่อช่วยผันน้ำเหนือไปยังทุ่งปากพระ ประกอบด้วย คลองน้ำโจน และแนวคลองผันน้ำเลี่ยงทุ่งทะเลหลวง ระบายน้ำได้ 300 ลบ.ม./วินาที ซึ่งอยู่ในช่วงออกแบบ 2.การศึกษาพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำ (SK3, SK6, SK7) ตามแนวแม่น้ำยมเพื่อช่วยในการรับน้ำ และ 3.การระบายน้ำท่วมขังลงแม่น้ำยม เนื่องจากที่ผ่านมา เกิดพายุฝนน้ำท่วมแล้วระบายไม่ออก โดยเฉพาะในตำบลปากแคว ตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมือง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
นายสมศักดิ์ เปิดเผยอีกว่า ตนได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ ตนได้เห็นผังการระบายน้ำที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มอัตราการระบายน้ำ โดยมั่นใจว่า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชน ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ตนได้เสนอแนะให้ผู้นำท้องถิ่น และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วย ในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย บ้านเพชรไฝ และตำบลบ้านป้อม จะได้เดินหน้าโครงการได้ด้วยความรวดเร็ว เพราะต้องยอมรับว่า ขั้นตอนจากนี้ ยังมีอีกหลายขั้นตอน และใช้เวลาพอสมควรกว่าจะสามารถก่อสร้างได้ตามแบบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุม นายสมศักดิ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจคลองระบายน้ำ 2-3 จุด ว่าการระบายน้ำติดปัญหาอุปสรรคอย่างไร และสำรวจคลองลัดจากแม่รำพันไปคลองยางเพื่อเพิ่มความสามารถการระบายน้ำอีกด้วย