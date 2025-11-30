“สมศักดิ์” ยกทีมฟังปัญหาสุโขทัย ชี้ไร้แหล่งกักเก็บน้ำตัวการทำท่วมซ้ำซาก

“สมศักพิ์”นำทีม ส.ส. ผู้นำท้องถิ่น ฟังปัญหาอุทกภัยสุโขทัย ฟันธงสภาพอากาศเปลี่ยน–ภาชนะกักเก็บน้ำไม่มี ทำจังหวัดเผชิญน้ำหลากซ้ำซาก ทีม “กุลนาถศิริ” พร้อมผสานองค์ความรู้เศรษฐกิจ ยกระดับการท่องเที่ยว–เกษตร สร้างรอยยิ้มคนสุโขทัย
วันนี้(30 พ.ย. 2568 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และ น.ส.ณัคนางค์ กุลนาถศิริ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง และที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้ลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการรับฟังปัญหาน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้เมื่อเกิดอุทกภัยแต่ละครั้งมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้การคาดการณ์ยากขึ้น และฝนไม่ได้ตกในพื้นที่เดิม การแก้ปัญหาน้ำท่วมจึงต้องศึกษาและวางแผนอย่างเป็นระบบ ทั้งการป้องกัน ระบบเตือนภัย และการบริหารจัดการฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ ไม่เช่นนั้นจะเกิดความสูญเสียหนักเหมือนเหตุการณ์ที่หาดใหญ่
“ จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ เริ่มมีประชาชนตั้งคำถามว่า นอกจากฝ่ายรัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ฝ่ายค้ำควรต้องร่วมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ด้วยหรือไม่ สำหรับจังหวัดสุโขทัย ปีนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วถึง 6 ครั้ง ทั้งจากน้ำเหนือและน้ำจากแม่มอก โดยมีปริมาณน้ำจากทางเหนือมากเป็นพิเศษ และปีนี้ยังมีพายุฝนตกหนักในรอบ 30 ปี ทำให้การระบายน้ำไม่ทัน ส่งผลให้หลายจุดต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเพื่อช่วยระบาย“
นายสมศักดิ์ยังกล่าวถึงปัญหาหลักของลุ่มน้ำยมว่า เกิดจากฝนตกหนักบนภูเขาทางเหนือ แต่ไม่มีภาชนะหรือแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่รองรับ ทำให้น้ำไหลบ่าลงสู่พื้นที่ราบ โดยเฉพาะช่วงแม่น้ำยมในอำเภอเมืองสุโขทัยที่รับน้ำได้ประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ปริมาณน้ำที่มาจริงมากกว่าถึง 3 เท่า อีกทั้งน้ำมาเร็วเพราะไม่มีแหล่งรองรับน้ำ จึงจำเป็นต้องเดินหน้าโครงการระบายน้ำยมเพิ่มเติมทั้งสองฝั่ง โดยขณะนี้ได้ติดตามและผลักดันโครงการยมฝั่งขวาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรูปธรรมในการลดผลกระทบต่อประชาชน
ด้าน น.ส.ณัคนางค์ กล่าวว่า ปัจจุบันตนเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงอยากนำองค์ความรู้ที่มีมาช่วยพัฒนาจังหวัดสุโขทัย โดยตั้งใจผลักดันนโยบายเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของชาวสุโขทัย ซึ่งที่ผ่านมาได้ติดตามการทำงานของมารดา ส.ส.พรรณสิริ ทำให้รับทราบปัญหาทั้งด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง หากมีโอกาสก็พร้อมนำประสบการณ์และความรู้ด้านเศรษฐกิจมาช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้คนสุโขทัยมากขึ้น