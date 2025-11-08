ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี – ทต.เขาโจด ผนึกกำลังชาวบ้าน ติดตั้งสะพานแบริ่งสำเร็จ หลังคอสะพานขาดจากพายุถล่ม ห้ามรถ 6 ล้อขึ้นไปข้ามเด็ดขาด

สุพรรณบุรี - ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาโจดและชาวบ้าน ระดมกำลังติดตั้งสะพานแบริ่งชั่วคราวเชื่อมเส้นทาง หลังคอสะพานข้ามโรงเรียนมิตรมวลชน 2 ถูกน้ำป่ากัดเซาะขาดจากพายุฝนตกหนัก พร้อมประกาศห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรข้ามสะพานโดยเด็ดขาด
วันนี้ (8 พ.ย.) นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา นายอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดพายุฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจากภูเขา ทำให้กระแสน้ำกัดเซาะคอสะพานข้ามโรงเรียนมิตรมวลชน 2 บ้านตีนตก หมู่ 1 ตำบลเขาโจด ได้รับความเสียหายอย่างหนัก คอสะพานขาดทั้งสองด้าน ด้านละประมาณ 3 เมตร ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
หลังเกิดเหตุ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้อำเภอศรีสวัสดิ์ร่วมกับนายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ประสานไปยังนายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี เพื่อสำรวจความเสียหายและวางแผนติดตั้งสะพานแบริ่งชั่วคราว โดยมีนายกิตติศักดิ์ เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เจ้าหน้าที่ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี ได้นำเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการติดตั้งสะพานแบริ่งชั่วคราว โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาโจด เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงช่วยกันติดตั้งสะพาน จนแล้วเสร็จในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลาประมาณ 14.00 น.
สะพานแบริ่งดังกล่าวสามารถเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติ แต่มีข้อจำกัดคือ ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปข้ามสะพานโดยเด็ดขาด เนื่องจากสะพานสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 10 ตันเท่านั้น
สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว ทางเทศบาลตำบลเขาโจดจะประสานไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการออกแบบและซ่อมแซมคอสะพานถาวรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด