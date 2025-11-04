สทนช.เตือน 4 อำเภอกาญจน์ เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่ม 7–10 พ.ย.นี้ ปภ.สุพรรณฯเร่งติดตั้งสะพานแบริ่งเชื่อมเส้นทางขาด

กาญจนบุรี - สทนช.ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ใน 4 อำเภอของ จ.กาญจนบุรี ขณะ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี เตรียมติดตั้งสะพานแบริ่งหลังน้ำกัดเซาะคอสะพานขาด ฝั่งละ 3 เมตร เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรได้ตามปกติ
วันนี้( 4 พ.ย.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศ พบว่าช่วงวันที่ 7–10 พฤศจิกายนนี้ จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคใต้ โดยได้ประเมินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขัง
โดยเฉพาะใน 4 อำเภอ คือ ท่ามะกา ท่าม่วง บ่อพลอย และศรีสวัสดิ์ ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุเก็บกัก และอ่างเก็บน้ำที่มีแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าเกินความจุ ซึ่งอาจเสี่ยงน้ำล้นอ่างและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบแนวคันริมแม่น้ำ เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม ทั้งในเขื่อน แหล่งน้ำ และประตูระบายน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมอพยพได้ทันหากสถานการณ์รุนแรง
ขณะเดียวกัน นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เปิดเผยว่า จากฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้กระแสน้ำป่าไหลหลากรุนแรงพัดคอสะพานข้ามไปยังโรงเรียนมิตรมวลชน 2 หมู่ 1 ตำบลเขาโจด ขาดทั้งสองฝั่ง ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ทางเทศบาลตำบลเขาโจดจึงได้วางเหล็กพาดเป็นทางชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านนายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ได้ประสานไปยังนายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี เพื่อขอสนับสนุนสะพานแบริ่งมาติดตั้งแทนสะพานเดิมที่ขาด ซึ่งจากการสำรวจพบว่าคอสะพานถูกน้ำกัดเซาะขาดด้านละ 3 เมตร
ทั้งนี้ วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี จะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เข้าพื้นที่ติดตั้งสะพานแบริ่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยและกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติในเร็ววัน