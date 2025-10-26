“สมศักดิ์” ลงพื้นที่สุโขทัย ลุยถกผู้นำท้องถิ่นแก้น้ำท่วม ย้ำต้องเร่งฟื้นป่า–เชื่อมทางระบายน้ำ เพิ่มขีดรับมือยมล้นตลิ่ง

“สมศักดิ์ ” ลงสุโขทัย ร่วมผู้นำท้องถิ่นติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วม ย้ำต้องเร่งฟื้นป่าต้นน้ำ ปรับระบบระบายน้ำให้ทันสถานการณ์ เผยน้ำยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากตัดไม้ทำลายป่า เร่งชลประทานแก้ระดับน้ำไม่เท่ากัน–เตรียมสร้างสะพานเชื่อมเส้นทางน้ำ
วันนี้( 26 ตุลาคม 2568 )นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย, น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน, ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ชลประทาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง
นายสมศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้น้ำที่ไหลลงแม่น้ำยมมีปริมาณมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่แม่น้ำยมในตัวเมืองสุโขทัยรองรับได้เพียง 600 ลบ.ม./วินาที เท่านั้น แม้จะมีโครงการ “ยม–น่าน” ผันน้ำเพิ่มได้อีก 350–500 ลบ.ม./วินาที แต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยในปีนี้ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพิ่มแนวกำแพงกันน้ำให้สูงขึ้น แต่หากพังเพียงจุดเดียว น้ำก็สามารถทะลักท่วมได้ทันทีน้ำมาเพิ่มทุกปี การแก้ปัญหาต้องต่อเนื่องและใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี
นายสมศักดิ์ระบุว่า สาเหตุที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นจาก 1,100 ลบ.ม./วินาที ในปี 2546 เป็น 1,700 ลบ.ม./วินาทีในปัจจุบัน มาจากการ ตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี ทำให้ไม่มีพื้นที่ป่าทำหน้าที่ดูดซับน้ำเหมือนในอดีต
“สุโขทัยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือ ‘วอเตอร์เฉด’ ของลุ่มน้ำยม หากไม่มีป่า น้ำจะไหลลงแม่น้ำโดยตรง ทำให้ท่วมหนักขึ้นทุกปี พร้อมกันนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งศึกษาแนวทางฟื้นฟูป่าและพื้นที่ดูดซับน้ำ เพื่อเป็นทางออกระยะยาวของปัญหาน้ำท่วม
อดีตรัฐมนตรีฯ ยังลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม ซึ่งพบว่าระดับน้ำปลายทางสูงเกินไป ทำให้ไม่สามารถไหลได้ทั่วถึง โดยสั่งให้เร่งปรับระดับน้ำให้สมดุลกัน เพื่อให้น้ำใช้ในการเกษตรในอำเภอศรีสำโรงและอำเภอกงไกรลาศได้ครบถ้วน โครงการในปีงบประมาณ 2569 จะมีการ ก่อสร้างสะพานใหม่ เพื่อให้การไหลของน้ำเข้าสู่ตำบลสามเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากเดิมที่น้ำไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากท่อลอย
ภายหลังการประชุม นายสมศักดิ์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจดูเส้นทางน้ำในตำบลสามเรือนและตำบลวังลึก เพื่อวางแนวทางเชื่อมต่อทางระบายน้ำเพิ่มเติม พร้อมมอบหมายให้สำนักงานชลประทานทำแผนศึกษาคำนวณเส้นทางน้ำใหม่ เพื่อให้การระบายน้ำและการใช้น้ำเพื่อเกษตรมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองด่าน อำเภอกงไกรลาศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำของสุโขทัย ลดความเสียหายจากอุทกภัยในอนาคต