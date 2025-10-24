“สมศักดิ์” ถกแก้ปัญหาแม่น้ำยมฝั่งขวา เร่งเดินหน้าโครงการป้องน้ำท่วมสุโขทัย-กำชับเร่งเวนคืนที่ดิน

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา จ.สุโขทัยกำชับหน่วยงานเร่งปรับแบบ-สำรวจพื้นที่ประชาชน เพื่อป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
เผย สทนช. เดินหน้ารวมทีมผลักดัน “เขื่อนแม่น้ำยม” แก้ปัญหาระยะยาว
วันที่ 24 ตุลาคม 2568 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย รวมถึงหน่วยงานชลประทานและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าการตรวจสอบแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา และแนวทางผันน้ำผ่านแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการศึกษาแนวคลองและสำรวจพื้นที่ของประชาชน พร้อมย้ำให้แจ้งแผนการลงพื้นที่ล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนทราบและลดความสับสน
แม้การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาแม่น้ำยมฝั่งขวาจะมีเพียง 2 ครั้ง แต่มีความคืบหน้ามาก หากทุกฝ่ายร่วมมือจริงจัง ก็สามารถเดินหน้าโครงการได้สำเร็จ โดยเฉพาะการเร่งสร้างความชัดเจนในเรื่องการเวนคืนที่ดิน เพราะหากดำเนินการได้เร็ว โครงการก็จะเดินหน้าได้รวดเร็วตามไปด้วย
นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ปัญหาน้ำท่วมสุโขทัยในระยะยาว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) อยู่ระหว่างรวบรวมทีมจากหลายฝ่ายเพื่อขับเคลื่อน “โครงการเขื่อนแม่น้ำยม” ซึ่งจะช่วยจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการผลิตกระแสไฟฟ้าและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบ
ภายหลังการประชุม นายสมศักดิ์ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางระบายน้ำหลายจุดในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดความเสี่ยงน้ำท่วม และเพิ่มประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง
