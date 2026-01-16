มหาดไทย เปิดชื่อ 30 ท้องถิ่น เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปี68 "เทศบาลนครสงขลา" โดดเด่นสุดท้องถิ่นขนาดใหญ่

มหาดไทย เปิดชื่อ 30 ท้องถิ่น เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปี2568 "เทศบาลนครสงขลา" คว้าโดดเด่นหนึ่งเดียวท้องถิ่นขนาดใหญ่ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระบุจ่อขึ้นชั้น "ศูนย์กลางเศรษฐกิจ แหล่งจ้างงาน แถมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
วันนี้ (16 ม.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ) ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ที่มีการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ที่มีความโดดเด่น 12 แห่ง และที่มีประสิทธิภาพ 18 แห่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 30 แห่ง
โดยการคัดเลือก อปท.ดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบในการสนับสนุน อปท.ในการริเริ่มและพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะตามอํานาจหน้าที่ อปท.
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็น (5) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ พ.ศ. 2566 – 2580 โดยมุ่งเป้าการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย
รวมทั้งพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
เป็นไปตาม หมุดหมายที่ 4 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการริเริ่มและพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.
โดย 12 รางวัล เมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่มีความโดดเด่น ปี 2568 ประกอบด้วย เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองปากพูน นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองเมืองพล ขอนแก่น
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองศิลา ขอนแก่น เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลตําบลคลองตําหรุ ชลบุรี เทศบาลตําบลบางเสร่ ชลบุรี เทศบาลตําาบลป่าสัก ลําพูน และ เทศบาลตําบลหัวทะเล นครราชสีมา
ส่วน 18 รางวัล เมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย เทศบาลนครอ้อมน้อย สมุทรสาคร เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองบ้านฉาง ระยอง เทศบาลเมืองประโคนชัย บุรีรัมย์
เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองยโสธร เทศบาลตําบลทุ่งหัวช้าง ลําพูน เทศบาลตําบลโนนสะอาด อุดรธานี เทศบาลตําบลบ้านกลาง ปทุมธานี เทศบาลตําบลบ้านแดน นครสวรรค์ เทศบาลตําบลบ้านแป้น ลําพูน
เทศบาลตําบลแพรกษา สมุทรปราการ เทศบาลตําบลโพนสา หนองคาย เทศบาลตำบลละหานทราย บุรีรัมย์ เทศบาลตําบลศรีสุนทร ภูเก็ต และเทศบาลตาบลสันพระเนตร เชียงใหม่.
มีรายงานว่า เมื่อปี 2562 หลายหน่วยงาน ใน จ.สงขลา พบปัญหาหลักในอำเภอเมืองสงขลา
พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา มีปัญหาพื้นที่สีเขียวและมลพิษทางอากาศ ปัญหาฝุ่นมลพิษในเขตเมือง ที่เกิดจากไอเสียของยานพาหนะจำนวนมากที่แล่นบนผิวถนน โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน รวมถึงปัญหาหมอกควันจากต่างประเทศ และฝุ่นมลภาวะ
นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่สีเขียวที่ช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศไม่เพียงพอซึ่งลดความน่าอยู่ของเมือง
ขณะที่ ด้านการจราจร ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด การจอดรถ การเดินทางในแหล่งท่องเที่ยว และปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
ปัจจุบันอำเภอเมืองสงขลามีระดับการให้บริการ (LOS: Level of Service) ของถนนสายหลักที่ระดับ F ในช่วงเวลาเร่งด่วน
ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากความล่าช้าจากการจราจร ประมาณ 147 ล้านบาท ต่อปี และมีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุอยู่ใน 10 ลำดับแรกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี.