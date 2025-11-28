กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส (CLEAR Sky Strategy)”

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้ “ยุทธศาสตร์ฟ้าใส (CLEAR Sky Strategy)” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 ที่โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย และผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด
การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนความร่วมมือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนระหว่างไทย สปป.ลาว และเมียนมา ตามแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส (2567-2573) (Joint Plan of Action-CLEAR Sky Strategy (2024-2030)) ซึ่งเปิดตัว เมื่อปี 2567 และในกรอบอาเซียนให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ และแสวงหาความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ในงานจะมีการอภิปรายใน 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส และ (2) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และองค์การระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ (1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว (3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมียนมา (4) กระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ (5) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ป่าไม้อินโดนีเซีย (6) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (7) สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (8) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ (9) ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (10) สถาบัน Chinese Research Academy of Environmental Sciences (CRAES) (11) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ (12) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็นต้น
ทั้งนี้ ประชาชนและสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้