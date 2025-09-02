งาน “LANNA Creative OTOP 2025”

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปิดงาน “การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน” ส่งเสริม OTOP สู่ตลาดสากล LANNA Creative OTOP 2025
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรม “การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1” ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิภาคสู่สากล LANNA Creative OTOP 2025
เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2568 ณ ลานอเนกประสงค์อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน LANNA Creative OTOP 2025 โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตุประสงค์การจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วม พร้อมด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ และต่อยอดสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มุ่งสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
“การจัดแสดงในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีในการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเชื่อมโยงสู่ตลาดสากล ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP หลากหลายประเภท อาทิ ผ้าและเครื่องแต่งกาย งานหัตถกรรม ของใช้ ของตกแต่งบ้าน และอาหารท้องถิ่น โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 4 จังหวัด กว่า 75 ร้านค้า
ไฮไลท์ในงาน พบ Pavilion อัตลักษณ์เด่นของแต่ละจังหวัด ได้แก่
จังหวัดลำพูน ยกเอาผลิตภัณฑ์จากทุ่งหัวช้างโมเดล มาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ผ้าทอไม่ใช่แค่สิ่งทอ แต่มันคือชีวิตที่ถูกถักทอด้วยหัวใจของผู้คน
จังหวัดลำปาง มีข้าวแต๋นน้ำแตงโมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเหนียวกลายของฝากอันขึ้นชื่อจากนครลำปาง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำกาแฟจากม่อนนายจอง อันโดดเด่นและมีเอกลักษณ์มานำเสนอ ภายใต้แนวคิดเพราะกาแฟคือชีวิต และจังหวัดเชียงใหม่ ยกทัพผลิตภัณฑ์ ของขวัญของฝากอันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวล้านนามานำเสนอภายในงาน