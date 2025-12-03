“ผ้าห่มผืนเขียว” สัญลักษณ์ของรอยยิ้ม และความอบอุ่น สู่สังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน

จากจุดเริ่มต้นของโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ของคุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนาภักดี ที่ได้กล่าวไว้ว่า “คนไทย ให้กันได้” อันเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยพิบัติหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงในอีกหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทยที่มีความห่างไกล ทุรกันดาร ที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัด และยิ่งทบทวีคูณยิ่งขึ้นในช่วงเวลากลางคืนของฤดูหนาว
ที่วันนี้นับเป็นเวลา 26 ปี ของคาราวานผ้าห่มผืนเขียว ที่ได้ออกเดินทางส่งมอบรอยยิ้ม และความอบอุ่นภายใต้ “ผ้าห่มผืนเขียว” ให้ทุกคนได้บรรเทาความหนาวเย็น ปีละจำนวน 200,000 ผืน นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา จำนวนกว่า 5,200,000 ผืน พร้อมกับมอบโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งอาหาร น้ำดื่ม ข้าวของเครื่องใช้ในการดำรงชีพที่มีความจำเป็น รวมถึงแผนการดูแลที่ครอบคลุมทั้งเรื่องสุขภาพ การส่งเสริมทางด้านการศึกษา และกีฬา การส่งเสริมในด้านการสร้างอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ขอเป็นตัวแทนท่านประธาน เจริญ สิริวัฒนภักดี ในนาม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รู้สึกความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเคียงข้างพี่น้องคนไทย ได้ร่วมแบ่งปันรอยยิ้ม ภายใต้ไออุ่นของคาราวานผ้าห่มผืนเขียวมาอย่างยาวนาน
โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2543 จากปณิธานแห่งการ “ให้” ของ คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า “คนไทย ให้กันได้” ด้วยความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา พร้อมมุ่งมั่นดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปี 2563 ได้เริ่มผลิต “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จากขวดพลาสติกที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ rPET ภายใต้ “โครงการ เก็บกลับ–รีไซเคิล” ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ที่ยังคงคุณภาพความนุ่ม และความอบอุ่นของผ้าห่มเหมือนเช่นเคย โดยปัจจุบันสามารถเก็บกลับคืนขวดพลาสติกสู่ระบบรีไซเคิลได้แล้วกว่า 45 ล้านขวด พร้อมกับส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกไปแล้ว จำนวน 1,200,000 ผืน โดยผ้าห่ม 1 ผืน เทียบเท่ากับการรีไซเคิลขวดพลาสติกจำนวน 38 ขวด
วันนี้ คาราวานผ้าห่มผืนเขียว ของเราได้เดินทางมาถึง อำเภอแม่แตง แห่งนี้ ด้วยหัวใจอันเต็มเปี่ยมที่จะมอบความอบอุ่น ความห่วงใย ให้กับพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จำนวน 15,000 ผืน ผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัด โดยที่ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรจากหลายภาคส่วนที่ร่วมนำกิจกรรมสันทนาการ อาทิ กิจกรรมแยกขยะจากไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล / กิจกรรมการนำของเหลือทิ้งมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์จากน้อง ๆ Beta Young /กิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬา Chang Mobile Football Clinic / หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกที่มาให้บริการพี่น้องชาวอำเภอแม่แตง / มูลนิธิผืนป่าในใจเราที่นำต้นกล้าไม้มามอบให้ / รวมถึงอาหาร และขนมอีกมากมายจากโรงแรมเครือข่ายพันธมิตรที่นำมามอบให้ทุกคนในวันนี้
นอกจากการส่งมอบในพื้นที่หลักจังหวัดต่างๆ ในทุกๆ พื้นที่ยังส่งมอบผ้าห่มให้ถึงมือผู้รับถึงครัวเรือนอีกมากมายที่เป็นพ่อเฒ่า แม่แก่ ที่ไม่สามารถจะเดินทางมารับมอบในพื้นที่ที่จัดไว้ได้
คุณยายสมคิด เชิงฉลาด อายุ 77 ปี ชาวอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่อาศัยอยู่คนเดียวเพราะหลานๆ ต้องเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพฯ คุณยายป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ซึ่งตอนนี้เดินเหินด้วยตัวเองแทบไม่ไหว ทำให้แกไม่ค่อยได้เจอใคร คุณยายเล่าว่าถึงจะเดินไม่คล่องแต่ก็ยังต้องทำอาหารทานเองทุกวัน และไปรับยาประจำตามที่หมอนัดอยู่ตลอด วันนี้พอมีคนมาหาถึงบ้าน และยังนำผ้าห่มนำสิ่งของมามอบให้ ก็รู้สึกดีใจมากจนคุณยายแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหว ท่ามกลางกำลังใจจากทุกคน
แม่อุ้ยแว่น อายุ 87 ปี ชาวอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน อาศัยอยู่บ้านคนเดียว “ดีใจมาก รู้สึกเหมือนมีลูกหลานมาเยี่ยม เพราะที่ลำพูนช่วงหน้าหนาวอากาศจะเย็นมากตอนเช้าๆ และในตอนกลางคืน ดีใจ และขอบคุณทุกคนที่เอาผ้าห่ม และของกินมาให้ถึงบ้าน”
แม่อุ้ยเอ้ยถา ดวงชื่น อายุ 93 ปี ชาวอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ คุณยายอาศัยอยู่คนเดียว เพราะลูกหลานต้องแยกย้ายกันไปทำงานกรุงเทพฯ พอเห็นไทยเบฟนำผ้าห่มไปมอบให้ คุณยายยกมือไหว้ด้วยความซาบซึ้งใจที่ได้รับผ้าห่ม เพราะเวลาหนาว เชียงใหม่ก็จะหนาวมากๆ ขอบคุณทุกห่วงใยชาวบ้าน และอวยพรให้โครงการเดินหน้าเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ต่อไป เรียกว่าวันนี้แม่อุ้ยอายุมากที่สุดในพื้นที่ และยังพอเดินเหินมารับมอบผ้าห่มได้ด้วยตนเองด้วยรอยยิ้มแห่งไออุ่น เป็นอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้รับ และความห่วงใยที่เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจของผู้ให้ และยิ้มยิ้มสุขใจของผู้ได้รับ
วันนี้ การเดินทางของคาราวานผ้าห่มผืนเขียว ได้ทำหน้าที่ส่งมอบรอยยิ้ม และความอบอุ่น และยังเป็นสื่อกลางของเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดูแลคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินหน้าสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” และการ “แบ่งปัน” ภายใต้ “ผ้าห่มผืนเขียว” สัญลักษณ์ที่เป็น “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”