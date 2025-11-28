“เกศทิพย์” ลงพื้นที่ จ.ลำพูน เยี่ยมชมกิจกรรม "Sweet Heritage: ขนมไทยโบราณ ของหวาน คนเมือง หล่ะปูน" สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันนี้(28 พ.ย.)ที่ศาลเจ้าพระแม่นั่งเมือง จ.ลำพูน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม กิจกรรม "Sweet Heritage: ขนมไทยโบราณ ของหวาน คนเมือง หล่ะปูน" ภายใต้นโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ “Sweet Heritage: ขนมไทยโบราณ Soft Power ท้องถิ่น จะคงอยู่ By สกร.” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำพูน เพื่ออนุรักษ์ขนมไทยโบราณที่ใกล้สูญหาย สร้างฐานข้อมูลขนมไทยที่เสี่ยงต่อการเลือนหาย และผลักดันให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
พร้อมกันนี้ นางเกศทิพย์ ยังได้ชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำขนมไทยโบราณของจังหวัดลำพูน โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคคลในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำขนมไทยโบราณ "Sweet Heritage: ขนมไทยโบราณ ของหวาน คนเมือง หล่ะปูน" จาก 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน ได้แก่ ขนมโจะคะโด่ของสกร.อำเภอทุ่งหัวช้าง ขนมข้าวต้มมัดตองก๋ง ของสกร.อำเภอแม่ทา ขนมลิ้นหมาของสกร.อำเภอเมืองลำพูน ขนมเก๋อ (เกลือ) ของสกร.อำเภอบ้านโฮ่ง ขนมปาดบ้านวังหมุ้นของสกร.อำเภอเวียงหนองล่อง ข้าวแคบไทลื้อของสกร.อำเภอบ้านธิ ขนมข้าววิตูของสกร.อำเภอป่าซาง และขนมต้มขวีมะพร้าวอ่อนของสกร.อำเภอลี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสรวิช (สมาน) นวลศรี ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ทำให้กิจกรรมสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดได้อย่างลึกซึ้ง
นอกจาก กิจกรรมสาธิตการทำขนมไทยแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางขับเคลื่อน “การศึกษาตลอดชีวิต” เพื่อสร้างให้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต (Lifelong Learning) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เสริมสร้างอาชีพ และต่อยอดภูมิปัญญาชุมชน อันจะนำไปสู่กำลังความรู้ที่เติบโตควบคู่กับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน