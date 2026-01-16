"เท้ง" ย้ำเลือกตั้งตัดสินอนาคตประเทศ เลือกแบบเดิมได้ รมต.แบบเดิม แบบใหม่ได้รัฐบาลประชาชน

หัวหน้าพรรคส้ม ชี้ การเลือกตั้งครั้งนี้คือการตัดสินอนาคตประเทศไทย หากเลือกแบบเดิมก็ได้หน้าตารัฐมนตรีแบบเดิม เลือกแบบใหม่ก็จะได้หน้าตารัฐมนตรีฉบับ “รัฐบาลประชาชน”
วันที่ (16 มกราคม 2569) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อช่วยหาเสียงเลือกตั้ง โดยพรรคประชาชนส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบทั้ง 7 เขต นายณัฐพงษ์ได้ขึ้นเวทีปราศรัยที่อำเภอกุสุมา เพื่อช่วยหาเสียงให้นายภาสพล อุฬารกุล ผู้สมัคร สส.สกลนคร เขต 2
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า หัวใจของพรรคประชาชนคือการสร้างประเทศไทยที่ไม่มีสีเทา เป็นประเทศไทยที่เท่าเทียม และเป็นประเทศไทยที่เท่าทันโลก พร้อมอธิบายแนวคิดเรื่อง “ความเท่าเทียม” ให้พี่น้องประชาชนชาวสกลนครได้รับฟัง โดยยกตัวอย่างความหมายของโลโก้พรรคประชาชนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ซึ่งสะท้อนแนวคิดการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของประเทศ
นายณัฐพงษ์ตั้งคำถามให้ประชาชนลองถามตนเองถึงปัญหาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เช่น คุณภาพน้ำประปา ซึ่งหลายคนอาจไม่เคยตระหนักถึงปัญหาน้ำที่ไม่สะอาด จนกระทั่งได้ลงพื้นที่และพบเห็นสภาพความเป็นจริง จึงเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าปัญหาเรื่องน้ำคือหนึ่งในปัญหาสำคัญของประเทศ
นายณัฐพงษ์กล่าวต่อว่า ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นประเทศที่คนมีฐานะสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลราคาแพงได้ และคนที่มีเส้นสายสามารถใช้วิธีลัดเพื่อเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมากกว่า ขณะที่ประชาชนในชนบทและคนยากจนต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเพื่อไปรอรับการรักษา กว่าจะได้รับการรักษาในแต่ละวันต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
คนธรรมดาที่ไม่มีสี ไม่มีเส้น ไม่มีอภิสิทธิ์ ถูกกดทับอยู่ทุกวัน และไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง นายณัฐพงษ์กล่าว พร้อมย้ำว่า ความหมายของโลโก้พรรคประชาชนคือการทำให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน สามเหลี่ยมหัวกลับคือการวางประชาชนไว้ข้างบน แต่ที่ผ่านมาเสียงของประชาชนไม่เคยอยู่ข้างบน เพราะประเทศไทยไม่เคยมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
นายณัฐพงษ์ยังกล่าวถึงการเมืองแบบเดิมที่นักการเมืองจำนวนมากมุ่งเน้นการรวบรวม สส. เพื่อแย่งชิงโควตารัฐมนตรี และเข้าไปหาผลประโยชน์จากภาษีของประชาชน มากกว่าการทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ นายณัฐพงษ์ได้ยกตัวอย่างบุคคลสำคัญที่เคารพนับถือ คือ นายเตียง ศิริขันธ์ อดีตผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นบุคคลที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง โดยย้ำว่าพรรคประชาชนมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตามแนวทางเดียวกับปูชนียบุคคลเหล่านี้ และจะไม่ทำการเมืองแบบย้ายค่ายหรือเปลี่ยนจุดยืนไปมา เพราะพรรคยึดหลัก “พูดอย่างไร ต้องทำอย่างนั้น”
นายณัฐพงษ์กล่าวเชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยขอให้เลือกทั้งพรรคและผู้สมัครในเขต เพื่อสนับสนุนให้ตนได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ของประเทศไทย หากประชาชนต้องการเปลี่ยนรัฐบาลแบบเดิม มาเป็นรัฐบาลที่บริหารประเทศเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
“การเลือกตั้งครั้งนี้คือความฝันของพี่น้องประชาชน เพราะไม่มีวุฒิสภามาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ดังนั้นเราต้องเอาจริง เพื่อจัดตั้งรัฐบาลประชาชน หากเลือกแบบเดิมก็จะได้แบบเดิม แต่ถ้าเลือกแบบใหม่ เราจะได้รัฐบาลแบบใหม่ และสร้างประเทศไทยที่ก้าวหน้า ก้าวไกลไปด้วยกัน” นายณัฐพงษ์กล่าวทิ้งท้าย
จังหวัดสกลนครมีทั้งหมด 7 เขต พรรคประชาชนส่งผู้สมัคร สส. ครบทั้ง 7 เขต ดังนี้
ตวงสิทธิ์ พงษ์พิศ เขต 1 (เบอร์ 4)
ภาสพล อุฬารกุล เขต 2 (เบอร์ 2)
สิริวุฒิ ศุภวุฒิ เขต 3 (เบอร์ 3)
ปรานี วัฒนาประดิซฐชัย เขต 4 (เบอร์ 7)
บัญชา จันทศรี เขต 5 (เบอร์ 3)
ธนชาติ ไชยทองพันธ์ เขต 6 (เบอร์ 6)
อภิชิต ถาบุตร เขต 7 (เบอร์ 4)