“กาย ณัฐชา” ลุยช่วยผู้สมัครพรรคประชาชน หาเสียงเข้ม 2 เขต ย้ำชัดไม่ปกป้องคนผิด ยึดหลักมีเราไม่มีเทา

กาญจนบุรี – “กาย ณัฐชา” อดีต ส.ส.พรรคประชาชน ลงพื้นที่กาญจนบุรีช่วยผู้สมัครหาเสียง ท่ามกลางการแข่งขันดุเดือด พร้อมย้ำจุดยืนไม่ปกป้องผู้สมัครที่กระทำผิด ยึดกระบวนการยุติธรรมเป็นหลัก
วันนี้( 15 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ หรือ “กาย” อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชน และผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคประชาชน หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง
โดยนายณัฐชา เดินทางช่วย นายภูวนาท รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 1 พรรคประชาชน ใช้วิธีขึ้นรถกระจายเสียง ทักทายประชาชน ขอคะแนนเสียงตามชุมชนและจุดสำคัญในเขตตัวเมืองกาญจนบุรี ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งตลอดเส้นทางได้รับความสนใจจากประชาชนสองข้างทาง โบกมือให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังเขตเลือกตั้งที่ 2 บริเวณตลาดนัดบ้านหนองขาว วัดอินทาราม อำเภอท่าม่วง เพื่อช่วยหาเสียงให้ นายกนิษฐ์ วิเศษสิงห์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน เขต 2 ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็นพื้นที่แข่งขันเข้มข้น มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองใหญ่ 3 พรรค ได้แก่ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ อดีต ส.ส.เขต 1 พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5, พันตำรวจโทกิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ หรือ “รองเด่น” ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 1 และนายภูวนาท รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาชน หมายเลข 6 นอกจากนี้ยังมีผู้สมัครจากพรรคการเมืองอื่นรวมอีก 6 พรรค ร่วมแข่งขันในเขตดังกล่าว
นายณัฐชา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่ากระแสตอบรับจากประชาชนเป็นไปในทิศทางที่ดี ประชาชนจำนวนมากสามารถจดจำหมายเลขผู้สมัครและพรรคประชาชนได้อย่างชัดเจน โดยเหลือเวลาอีกไม่นานก่อนถึงวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 จึงขอฝากพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีทั้ง 5 เขต ให้ความไว้วางใจเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาชน เข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฟื้นฟูการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่
นายณัฐชา ยังกล่าวด้วยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญ เนื่องจากไม่มีการนำเสียงสมาชิกวุฒิสภา (สว.) มาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเหมือนที่ผ่านมา ทำให้เสียงของประชาชนมีความหมายมากที่สุด หากพรรคประชาชนได้รับความไว้วางใจ ก็มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลและเดินหน้าพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ นายณัฐชา ได้กล่าวถึงกรณีผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน เขต 2 จังหวัดตาก ถูกออกหมายจับในข้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ว่า ทันทีที่พรรคทราบข่าว นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ “เท้ง” หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันชัดเจนว่า พรรคจะไม่สนับสนุนผู้ที่กระทำความผิด และจะไม่ปกป้องผู้ใด พร้อมให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย
เมื่อถูกถามว่ากระแสข่าวด้านลบที่เกิดขึ้นใกล้วันเลือกตั้งจะกระทบคะแนนนิยมหรือไม่ นายณัฐชา ยอมรับว่าอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพรรคและผู้สมัครบ้าง แต่ยืนยันว่าพรรคประชาชนยึดหลัก “มีเราไม่มีเทา” หากผู้สมัครคนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันออนไลน์ ยาเสพติด หรือคดีอื่นใด พรรคจะไม่เอาไว้ และพร้อมให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายอย่างโปร่งใส หากพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริง พรรคจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยไม่ละเว้น