สมัคร ส.ส.กาญจนบุรีวันแรกคึกคัก ผู้สมัครครบ 5 เขต กองเชียร์ร่วมให้กำลังใจแน่นพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. กาญจนบุรี วันแรก บรรยากาศคึกคัก ผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองพร้อมกองเชียร์เดินทางมาตั้งแต่เช้า ท่ามกลางการดูแลความเรียบร้อยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันนี้(27 ธ.ค.) วันแรกของการรับสมัคร ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบว่ามีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมือง พร้อมผู้สนับสนุน เดินทางมารอให้กำลังใจกันตั้งแต่ช่วงเช้า ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

ผู้สมัครแต่ละพรรคได้เข้าลงทะเบียนภายในอาคาร และรอการดำเนินการรับสมัครตามขั้นตอนในเวลา 08.30 น. ระหว่างนั้นผู้สมัครจากแต่ละเขตได้พบปะพูดคุยและทักทายกันอย่างเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศผ่อนคลายก่อนเริ่มกระบวนการสมัครอย่างเป็นทางการ

ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 5 เขต ได้ชี้แจงแนวทางการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเพื่อใช้ในการหาเสียง ซึ่งผู้สมัครมีมติร่วมกันให้ดำเนินการจับสลาก โดยใช้เวลาประมาณ 50 นาที ก่อนแล้วเสร็จ

ผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครในแต่ละเขต มีดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้สมัคร 8 คน จาก 8 พรรค

พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 1

นายบุญฤทธิ์ ธรรมศร พรรคกล้าธรรม หมายเลข 2

นายธนกร ทองใบ พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 3

นายอนุกูล แพรไพศาล พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4

นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5

นายภูวนาถ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ พรรคประชาชน หมายเลข 6

นายแดนสรวง กลิ่นสุคนธ์ พรรคเศรษฐกิจ หมายเลข 7

นายกำธร สร้อยพรรณา พรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 8

เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้สมัคร 6 คน จาก 6 พรรค

นายสถาพร วัยวัฒนะ พรรคเศรษฐกิจ หมายเลข 1

นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2

นายชาติชาย ศักดิ์อิสระพงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 3

นายชูศักดิ์ แม้นทิม พรรคเพื่อไทย หมายเลข 4

นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร พรรคกล้าธรรม หมายเลข 5

นายกนิษฐ์ วิเศษสิงห์ พรรคประชาชน หมายเลข 6

เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้สมัคร 5 คน จาก 5 พรรค

นายชาติชาย บัวซ้อน พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 1

นายชุมพล แสงวรรณ พรรคประชาชน หมายเลข 2

นางสุมณฑา แก่นอาสา พรรคพลวัต หมายเลข 3

นางสาวพลอย ธนิกุล พรรคเพื่อไทย หมายเลข 4

นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 5

เขตเลือกตั้งที่ 4 ผู้สมัคร 5 คน จาก 5 พรรค

นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 1

พลเอกชินวัฒน์ แม้นเดช พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมานิตา ทิมหอม พรรคพลวัต หมายเลข 3

นายเดชสกล จึงประวัติ พรรคประชาชน หมายเลข 4

ว่าที่พันตรีพงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5

เขตเลือกตั้งที่ 5 ผู้สมัคร 4 คน จาก 4 พรรค

นางสาวเพชรมณี โตเอี่ยม พรรคประชาชน หมายเลข 1

นายพนม โพธิ์แก้ว พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3

นายกิตติพงศ์ ศรีกิตติกาญจน์ พรรคเศรษฐกิจ หมายเลข 4

ทั้งนี้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมสังเกตการณ์และดูแลความเรียบร้อยตลอดการรับสมัคร

ภายหลังการสมัครแล้วเสร็จ ผู้สมัครแต่ละรายได้ออกมาพบปะผู้สนับสนุนด้านหน้าอาคาร โดยกองเชียร์ต่างร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ ทำให้บรรยากาศโดยรอบเป็นไปอย่างคึกคัก














