สมัคร ส.ส.กาญจนบุรีวันแรกคึกคัก ผู้สมัครครบ 5 เขต กองเชียร์ร่วมให้กำลังใจแน่นพื้นที่

กาญจนบุรี - เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. กาญจนบุรี วันแรก บรรยากาศคึกคัก ผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองพร้อมกองเชียร์เดินทางมาตั้งแต่เช้า ท่ามกลางการดูแลความเรียบร้อยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันนี้(27 ธ.ค.) วันแรกของการรับสมัคร ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบว่ามีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมือง พร้อมผู้สนับสนุน เดินทางมารอให้กำลังใจกันตั้งแต่ช่วงเช้า ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
ผู้สมัครแต่ละพรรคได้เข้าลงทะเบียนภายในอาคาร และรอการดำเนินการรับสมัครตามขั้นตอนในเวลา 08.30 น. ระหว่างนั้นผู้สมัครจากแต่ละเขตได้พบปะพูดคุยและทักทายกันอย่างเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศผ่อนคลายก่อนเริ่มกระบวนการสมัครอย่างเป็นทางการ
ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 5 เขต ได้ชี้แจงแนวทางการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเพื่อใช้ในการหาเสียง ซึ่งผู้สมัครมีมติร่วมกันให้ดำเนินการจับสลาก โดยใช้เวลาประมาณ 50 นาที ก่อนแล้วเสร็จ
ผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครในแต่ละเขต มีดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้สมัคร 8 คน จาก 8 พรรค
พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 1
นายบุญฤทธิ์ ธรรมศร พรรคกล้าธรรม หมายเลข 2
นายธนกร ทองใบ พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 3
นายอนุกูล แพรไพศาล พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4
นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5
นายภูวนาถ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ พรรคประชาชน หมายเลข 6
นายแดนสรวง กลิ่นสุคนธ์ พรรคเศรษฐกิจ หมายเลข 7
นายกำธร สร้อยพรรณา พรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 8
เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้สมัคร 6 คน จาก 6 พรรค
นายสถาพร วัยวัฒนะ พรรคเศรษฐกิจ หมายเลข 1
นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2
นายชาติชาย ศักดิ์อิสระพงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 3
นายชูศักดิ์ แม้นทิม พรรคเพื่อไทย หมายเลข 4
นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร พรรคกล้าธรรม หมายเลข 5
นายกนิษฐ์ วิเศษสิงห์ พรรคประชาชน หมายเลข 6
เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้สมัคร 5 คน จาก 5 พรรค
นายชาติชาย บัวซ้อน พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 1
นายชุมพล แสงวรรณ พรรคประชาชน หมายเลข 2
นางสุมณฑา แก่นอาสา พรรคพลวัต หมายเลข 3
นางสาวพลอย ธนิกุล พรรคเพื่อไทย หมายเลข 4
นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 5
เขตเลือกตั้งที่ 4 ผู้สมัคร 5 คน จาก 5 พรรค
นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 1
พลเอกชินวัฒน์ แม้นเดช พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมานิตา ทิมหอม พรรคพลวัต หมายเลข 3
นายเดชสกล จึงประวัติ พรรคประชาชน หมายเลข 4
ว่าที่พันตรีพงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5
เขตเลือกตั้งที่ 5 ผู้สมัคร 4 คน จาก 4 พรรค
นางสาวเพชรมณี โตเอี่ยม พรรคประชาชน หมายเลข 1
นายพนม โพธิ์แก้ว พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3
นายกิตติพงศ์ ศรีกิตติกาญจน์ พรรคเศรษฐกิจ หมายเลข 4
ทั้งนี้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมสังเกตการณ์และดูแลความเรียบร้อยตลอดการรับสมัคร
ภายหลังการสมัครแล้วเสร็จ ผู้สมัครแต่ละรายได้ออกมาพบปะผู้สนับสนุนด้านหน้าอาคาร โดยกองเชียร์ต่างร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ ทำให้บรรยากาศโดยรอบเป็นไปอย่างคึกคัก