“ซาบีดา”นำทีมพา ชานนท์ หลานชายชาดา ลงตลาดหน้าค่าย ชู นโยบายความมั่นคง สร้างรั้วชายแดน ดูแลปากท้องประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(10 ม.ค.)นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่ช่วงเช้า พร้อมนำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่พบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้า ณ ตลาดค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ได้นำ นายชานนท์ ไทยเศรษฐ์ อายุ 40 ปี ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลข 3 และ นางสาวภัทราวดี นิโรจน์ อายุ 38 ปี ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย ร่วมเดินพบปะประชาชน เพื่อแนะนำตัวผู้สมัครและประชาสัมพันธ์หมายเลขผู้สมัคร รวมถึงหมายเลขพรรค เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดการลงพื้นที่
จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พบว่า นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ยังคงได้รับความนิยมและความเชื่อมั่นจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ผู้สมัครทั้งสองเขตก็ได้รับเสียงตอบรับและคำชื่นชมไม่แพ้กัน โดยประชาชนส่วนใหญ่แสดงความตั้งใจจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และสนับสนุนพรรคดังกล่าว เนื่องจากคาดหวังให้เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงบริเวณชายแดน และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ประชาชนหวังให้คลี่คลายลงโดยเร็ว

โดย นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและขอคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งเขต 1 และเขต 2 พร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกำหนด โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกพรรคและผู้สมัครที่ประชาชนไว้วางใจ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางประเทศในอนาคต
ทั้งนี้ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ กล่าวถึงแนวทางการดำเนินนโยบายของพรรคภูมิใจไทยว่า นโยบายหลักที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก คือ เรื่องความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ชายแดน การเสริมความเข้มแข็งของแนวรั้วชายแดน และการรักษาอธิปไตยของชาติ ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนควบคู่กัน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง

นอกจากนี้ ประเด็นด้านการศึกษาถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยมุ่งวางรากฐานอนาคตของประเทศอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็งในระยะยาว

โดย นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ กล่าวต่อว่า หากได้กลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีกครั้ง จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านวัฒนธรรมที่เคยเริ่มต้นไว้ แต่ต้องชะงักลงเนื่องจากการยุบสภา โดยเฉพาะการส่งเสริมกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ให้เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยสู่สากลอย่างเป็นรูปธรรม

อีกหนึ่งแนวทางสำคัญ คือ การนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยได้มีการหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อผลักดันสินค้าวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต จึงมีแผนเพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม อาทิ การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงการสำรวจและบูรณะโบราณสถาน โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณชายแดน ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศเป็นลำดับแรก นางสาวซาบีดา กล่าว






