“พริษฐ์” ลุยตลาดลาดกระบังช่วย "ชุมพล" หาเสียง หวังปักธงส้มเขต 20 กทม.หลังแพ้คราวก่อนแค่ 4 คะแนน

“พริษฐ์” เดินตลาดเช้าลาดกระบัง ช่วยหาเสียง “ชุมพล หลักคำ” หวังปักธงส้มให้สำเร็จ ชูนโยบายพรรคประชาชนเพิ่มแต้มต่อ SME - สวัสดิการทุกช่วงวัย
วันที่ 4 มกราคม 2569 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน พร้อมด้วย นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ เข้าพื้นที่ตลาดกลางนครร่มเกล้า ช่วยหาเสียงให้ นายชุมพล หลักคำ ผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ เขต 20 (ลาดกระบัง) เบอร์ 7 พรรคประชาชน โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอบอุ่น ทั้งพ่อค้าแม่ขายและผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเช้า หลายคนได้สอบถามนโยบายของพรรคประชาชนโดยเฉพาะนโยบายปากท้องและนโยบายสวัสดิการดูแลคนทุกช่วงวัย
นายชุมพล กล่าวว่า หลังการเลือกตั้ง 2566 ได้ทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประสานช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ ทำโครงการช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งทั้งหมดสอดรับกับนโยบายของพรรคประชาชน หากได้รับการเลือกตั้ง ตนจะเข้าไปผลักดันนโยบายสวัสดิการอย่างเต็มที่
ด้านนายพริษฐ์ กล่าวว่ายุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ของพรรคประชาชนคือ “รักษาเขตเดิม เพิ่มเติมเขตใหม่” ใน กทม. ครั้งที่แล้วพรรคก้าวไกลได้รับการเลือกตั้ง 32 เขตจากทั้งหมด 33 เขต เขตลาดกระบังเป็นเขตเดียวที่แพ้ไป 4 คะแนน ซึ่งผู้สมัครครั้งก่อนคือคุณชุมพล ครั้งนี้จึงตั้งใจมาขอความไว้วางใจจากประชาชนอีกครั้ง
ส่วนนโยบายที่ต้องการนำเสนอต่อประชาชน ถ้าพรรคประชาชนเป็นรัฐบาล (1) จะผลักดันร่าง พ.ร.บ.กทม. เพื่อปลดล็อกอำนาจผู้ว่า กทม. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ให้มีเครื่องมือมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาตอบสนองประชาชนได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มการบริหาร กทม. จาก 1 ระดับเป็น 2 ระดับ ให้มีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งที่รับผิดชอบเขตหรือกลุ่มเขตใน กทม. ดูแลบริการสาธารณะที่เจาะจงพื้นที่ เพื่อให้ผู้ว่า กทม. มีเวลาและสมาธิมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาภาพรวมของ กทม.
(2) ช่วยเหลือ SME ให้เติบโตได้ แม้เราเห็นว่ามีความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะหน้าผ่านโครงการอย่างคนละครึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ พรรคประชาชนเสนอว่าจะทำคนละครึ่งควบคู่กับนโยบายหวยใบเสร็จ เมื่อประชาชนซื้อสินค้าจากร้านค้ารายย่อยแล้ว จะได้หวยมาด้วย เพิ่มแรงจูงใจให้คนอุดหนุนร้านรายย่อยมากขึ้น เพิ่มแต้มต่อให้ SME และหวังว่าเมื่อ 2 นโยบายนี้ควบคู่กัน แม้คนละครึ่งหมดไปแล้ว หวยใบเสร็จจะทำให้คนมาซื้อสินค้าที่ร้านค้ารายย่อยต่อไป
(3) เอาจริงกับปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน พรรคประชาชนจะผลักดัน พ.ร.บ.ถนน เพื่อจัดลำดับชั้นถนนในประเทศใหม่ แบ่งเป็นประเภทตามการใช้งาน กำหนดเจ้าภาพที่ชัดเจน มีข้อกำหนดความปลอดภัย และทำให้กฎหมายถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการรวมศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุแห่งชาติ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างแม่นยำ จัดสรรทรัพยากรได้ตรงจุด รวมถึงส่งเสริมการขนส่งสาธารณะไปพร้อมกัน
จากนั้นนายพริษฐ์และผู้สมัคร สส. ขึ้นรถแห่หาเสียง เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้ปลายปากกากำหนดอนาคตของรัฐบาลในอีก 4 ปีข้างหน้าและอนาคตกติการะบบการเมืองของประเทศด้วย พร้อมขอความไว้วางใจกาให้พรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ เพื่อตั้งรัฐบาลพรรคประชาชน ร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ไม่เทา เท่ากัน ทันโลก