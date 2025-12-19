"มหาดไทย" จ่อ ตั้งหน่วยงานใหม่! ศป.ปส.ป้องปราบยาเสพติด ระดับพื้นที่กว่า 7 พันแห่งทั่วประเทศ ให้อำนาจพิเศษ เพียบ!

"มหาดไทย" จ่อประสาน ตั้งหน่วยงานใหม่! ศป.ปส.ระดับพื้นที่ "ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่" มากกว่า 7 พันแห่งทั่วประเทศ รับลูกรัฐบาลรักษาการ ทั้งระดับจังหวัด ถึงท้องถิ่น จับตาแต่งตั้ง "ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ 3-4 คน" เผยอำนาจพิเศษ "จัดตั้งชุดปฏิบัติงาน เทียบงานปกครอง" แถมอำนาจ ชง "ผู้มีอํานาจตามขั้นตอน" ฟันเจ้าหน้าที่พื้นที่เอี่ยวยาเสพติด
วันนี้ (19 ธ.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า มหาดไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพ จัดตั้ง "ศูนย์อํานวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ "ศป.ปส." ทั่วประเทศ ตามคําสั่งศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) กระทรวงยุติธรรม
ประกอบด้วย ศอ.ปส.ระดับจังหวัด ศอ.ปส.กทม. ศป.ปส.อำเภอ ศป.ปส.เขต รวมถึงหน่วยงานใหม่ ได้แก่ ศป.ปส.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (เทศบาลนคร/เมือง/ตําบล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) กว่า 7 พันแห่ง
มีกลไกบูรณาการการปฏิบัติ เร่งรัดและกํากับดูแลการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ของตนเอง
มีอํานาจในการปรับปรุงองค์ประกอบ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รองผู้อํานวยการ กรรมการ เลขานุการ และการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่งตามอํานาจหน้าที่
และ มีอํานาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา หรือมอบหมายให้หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการ อย่างหนึ่งอย่างใด
ให้เป็นตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด และแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ผู้ว่า กทม. นายอำเภอ 878 แห่ง ผอ.เขต 50 แห่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร/ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง/นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และนายเมืองพัทยา) มากกว่า 7 พันแห่ง
จะนั่งเป็นประธาน ร่วมกับกรรมการ จากกรมการจังหวัด ข้าราชการในพื้นที่ ประมาณ 16-20 หน่วยงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ 3-4 คน
มีรายงานว่า นอกจากกําหนด และปฏิบัติ "จัดตั้งชุดปฏิบัตงานพิเศษ" ตามนโยบาย เป้าหมาย และจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ แล้ว
"ศป.ปส. ทุกระดับยังมีอำนาจ สามารถเสนอ "ผู้มีอํานาจตามขั้นตอน" ในการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย".