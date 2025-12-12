ตร.ระดมกวาดล้างรุกฆาตแก๊งยาเสพติดทั่วประเทศ ทลาย 627 เครือข่าย อายัดทรัพย์กว่า 42 ล้าน

ตำรวจเปิดปฏิบัติการรุกฆาตยาเสพติดครั้งใหญ่ทั่วประเทศ ปิดล้อมตรวจค้น 3,001 จุด ทลาย 627 เครือข่าย จับผู้ต้องหาเกือบ 2,500 คน ยึดยาบ้าเกือบครึ่งล้านเม็ด อาวุธปืน 90 กระบอก อายัดทรัพย์กว่า 42 ล้านบาท
วันนี้ (12 ธ.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.ในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ โดยมี บช.น., ภ.1 – 9 และ ปส. เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีผลการปฏิบัติการ ดังนี้
ปิดล้อมตรวจค้น 3,001 จุด 627 เครือข่าย จับกุมผู้ต้องหาขบวนการค้ายาเสพติด 2,466 ราย ผู้ต้องหา 2,498 คน จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 131 หมาย ยึดของกลางยาบ้า 464,371 เม็ด
ไอซ์ 12.973 กก., คีตามีน 0.322 กก., เฮโรอีน 0.886 กรัม, ยาอี 1,030 เม็ด, อาวุธปืน 90 กระบอก, เงินสด 260,529 บาท และอายัดทรัพย์สินกว่า 42,733,488 ล้านบาท โดยเป็นปฏิบัติการรุกฆาตยาเสพติดครั้งใหญ่ปฏิบัติการพร้อมทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ที่ สายด่วน 191 หรือ ที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน เพื่อช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้ห่างไกลจาก "ยานรก" สร้างสังคมปลอดภัย และอนาคตที่มั่นคงให้ประเทศไทยอย่างยั่งยืน