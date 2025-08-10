ทหารม้าตั้งจุดสกัดยาเสพติดบ้านแปกแซม พบกระบะลอบขนยาบ้ากว่า 5.5 ล้านเม็ด

กำลังทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ จัดกำลัง 1 ชุด ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ ป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติด ตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล “Seal Stop Safe” สั่งการให้หน่วยป้องกันชายแดนสกัดกั้นยาเสพติด
จากการตั้งจุดสกัดเส้นทางไปบ้านแปกแซม ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ พบรถกระบะต้องสงสัย จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น มีชาย 3 คน ลงจากรถวิ่งหลบหนีเข้าป่า โดยอาศัยความชำนาญในภูมิประเทศ ตรวจสอบภายในรถพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง บรรจุยาบ้า 30 กระสอบ รวมทั้งสิ้น 5,500,000 เม็ด
ทั้งนี้ พบกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีความพยายามลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังไทยในพื้นที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ชั้นในของประเทศ
