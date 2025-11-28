ตร.กางแผน "รุกฆาต" ยาเสพติด ปูพรมค้นทั่วไทยกว่า 2,500 จุด ยึดยาบ้า 16.9 ล้านเม็ด อายัดทรัพย์กว่า 152 ล้าน

รอง ผบ.ตร. ประชุมศูนย์ปราบยาเสพติด กางแผน "รุกฆาต" ยานรก ปูพรมค้นทั่วไทยกว่า 2,500 จุด ยึดยาบ้า 16.9 ล้านเม็ด อายัดทรัพย์สินกว่า 152 ล้านบาท
วันนี้ (28 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.ตร.) เป็นประธานประชุม ศอ.ปส.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ โดยมี พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะรอง ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ จตช.(สบ 8), พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร., พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วยผู้แทนจาก บช.น., ภ.1-9, ก., ตชด., สตม., ส., ทท., สอท., สงป, สทส., สพฐ.ตร., พตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทั้งในที่ตั้งและผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
พล.ต.อ.สำราญ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ยาเสพติด เร่งรัดการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่า การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และการดำเนินคดีในข้อหาสมคบ สนับสนุน และฟอกเงิน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ที่ได้กำชับให้ตัดวงจรการค้ายาเสพติดรายสำคัญ และกวาดล้างพื้นที่แพร่ระบาดในหมู่บ้าน ชุมชนอย่างเด็ดขาด
ล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ในวันนี้ โดยมีการบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายรวม 2,532 จุด ครอบคลุม 608 เครือข่าย สามารถจับกุมคดียาเสพติด 2,024 คดี ได้ตัวผู้ต้องหา 2,026 คน และจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าได้ 152 หมาย, ยึดของกลาง ยาบ้า 16.9 ล้านเม็ด, ไอซ์ 330 กิโลกรัม, คีตามีน 30 กิโลกรัม, เฮโรอีน 4.7 กิโลกรัม, ยาอี 3 เม็ด, อาวุธปืน 107 กระบอก และระเบิด 1 ลูก และมีการยึดทรัพย์ โดยตรวจยึดเงินสด 269,439 บาท และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า 152 ล้านบาท
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15 - 28 พฤศจิกายน 2568 ได้ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดรวมทั้งสิ้น 5,173 จุด 1,261 เครือข่ายยาเสพติด จับกุมผู้ต้องหา 7,667 ราย ตรวจยึดยาเสพติด แบ่งเป็น ยาบ้า 43,724,077 เม็ด, ไอซ์ 2,089.512 กิโลกรัม, เคตามีน 37.045 กิโลกรัม, เฮโรอีน 13.640 กิโลกรัม, ยาอี 199 เม็ด พร้อมทั้งตรวจยึดอาวุธปืน 203 กระบอก, วัตถุระเบิด 1 ลูก, เงินสด 1,157,800 บาท ผลการอายัดทรัพย์สินรวม 270,955,620 บาท
ผลการปฏิบัติที่สำคัญ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมีพฤติการณ์ขับรถยนต์บรรทุก 12 ล้อขนลำเลียงยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป” เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจยึดยาบ้า 25 กระสอบ รวม 5,000,000 เม็ด, รถบรรทุก 12 ล้อ จำนวน 1 คัน มูลค่ารวม 150,000,000 บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง นำตัวผู้ต้องหาไปทำบันทึกจับกุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ กก.สายตรวจ บก.สปพ. และจะทำการซักถามขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ พล.ต.อ.สำราญ ได้สั่งการให้ยกระดับความเข้มข้น โดยกำหนดให้มีการเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเพิ่มขึ้น เพื่อกดดันและตัดวงจรผู้ค้าในชุมชนให้ขาดสะบั้น และผลักดันให้การปราบปรามยาเสพติดเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาดทั่วประเทศ