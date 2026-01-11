“พล.อ.รังษี” นำทัพพรรคเศรษฐกิจ ลุยขอนแก่น อ้อนขอคะแนน ชูเมกะโปรเจกต์กู้วิกฤตประเทศ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“พล.อ.รังษี” หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนำผู้สมัคร ส.ส. ขอนแก่น ไหว้ศาลหลักเมือง ก่อนตระเวน 3 ตลาดใหญ่ พบประชาชนอย่างคึกคัก พร้อมประกาศนโยบายรถไฟความเร็วสูง–Ocean Link ดึงจีนร่วมลงทุน แก้หนี้–ฟื้นเศรษฐกิจทั้งประเทศ
วันนี้ (11 ม.ค.) ที่ลานศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ หรือ “บิ๊กตี๋” หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ (Economic Party – ECON) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้นำคณะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล และกล่าวคำปฏิญาณตน ในการลงเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ก่อนออกเดินสายหาเสียงในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของตัวเมือง
จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ตลาดรถไฟ ตลาดตอง 8 และตลาดบางลำภู เพื่อพบปะพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก มีประชาชนและผู้สนับสนุนเข้ามาขอถ่ายรูปและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง สะท้อนกระแสความสนใจทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้สมัคร ส.ส. พรรคเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วย ดร.สุดใจ จันทะบุรม เขต 1 เบอร์ 2, ดร.พราหมณ์อิศรา อินทร์ยา เขต 2 เบอร์ 6, นายปัญญา ศรีปัญญา เขต 3 เบอร์ 6, นายวุฒิกร แสงประดิษฐ์ เขต 4 เบอร์ 7, ดาบตำรวจบุญเหลือ แก่งสันเทียะ เขต 5 เบอร์ 5 และนายสมบูรณ์ ยะมุลณี เขต 8 เบอร์ 7
พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ กล่าวปราศรัยต่อประชาชนว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญ 3 วิกฤตใหญ่ ได้แก่ วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตคอร์รัปชัน และวิกฤตความมั่นคง ซึ่งพรรคเศรษฐกิจได้เตรียมนโยบายเมกะโปรเจกต์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการ “Ocean Link” เชื่อมฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทย เพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
ประเทศไทยขณะนี้มีภาระหนี้รวมกว่า 55 ล้านล้านบาท ทั้งหนี้สาธารณะ หนี้ครัวเรือน และหนี้ภาคธุรกิจ ทำให้รัฐบาล ประชาชน และผู้ประกอบการต่างติดกับดักหนี้ พรรคเศรษฐกิจจึงต้องผลักดันโครงการขนาดใหญ่ระดับโลก เพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศ โดยหากได้จัดตั้งรัฐบาล จะลงนาม MOU กับรัฐบาลจีนภายใน 1 เดือน เพื่อเริ่มความร่วมมือด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และการรับซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้า
พลเอก รังษีย้ำว่า เมื่อโครงการรถไฟความเร็วสูงและ Ocean Link เดินหน้า จะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและนิคมการเกษตรตลอดแนวเส้นทาง ส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และภาคอีสานจะได้รับประโยชน์ทันที โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟจากเวียงจันทน์–หนองคาย–กรุงเทพฯ ที่จะเป็นเฟสแรกของการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค
ขณะที่นายสมบูรณ์ ยะมุลณี ผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 พรรคเศรษฐกิจ เบอร์ 7 กล่าวว่า ทีมผู้สมัครขอนแก่นพร้อมสานต่อนโยบายของหัวหน้าพรรค ทั้งด้านการแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนไทย–กัมพูชา และการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก พร้อมแก้ปัญหาปากท้องประชาชนอย่างตรงจุด มั่นใจว่าชาวขอนแก่นจะให้โอกาสพรรคเศรษฐกิจเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎร