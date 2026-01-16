xs
“อนุทิน” เดินจากตึกไทยฯ ไหว้กรมหลวงชุมพร หลังนั่งนายกฯ หลายเดือนจนจะพ้นวาระ ป้าร้านดอกไม้โอดเจอม็อบบ่อยขายของไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“อนุทิน” เดินจากตึกไทยฯ ดิ่งไหว้กรมหลวงชุมพร บอกเป็นนายกฯมาหลายเดือนจนจะพ้นวาระ คนทักให้ไปไหว้ เผยป้าร้านดอกไม้โอด เจอม็อบบ่อยขายของไม่ได้ แนะรัฐรีบเคลียร์อย่าให้ปักหลักหลายเดือน ขณะจนท.กวาดขยะกทม.ถามหาคนละครึ่งพลัส บอกทักทายคุยกัยไม่ได้หาเสียง เจอแบบออแกนิก

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 ม.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อไปสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณด้านข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร พร้อมแวะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของกรุงเทพมหานคร ที่ดูแลพื้นที่บริเวณดังกล่าว


จากนั้นนายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า ตนมาเป็นนายกฯหลายเดือนจนจะพ้นวาระแล้ว และมีคนบอกว่าพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ควรจะต้องไปไหว้ พอดีตนมีเวลาก็เลยลงมาสักการะ ผู้สื่อข่าวถามว่าพอบอกได้หรือไม่ขอพรอะไรไปบ้าง นายกฯ กล่าวว่า ก็เหมือนกับทุกคนไปไหว้ขอพร เมื่อถามว่าพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อยู่ใกล้ทำเนียบรัฐบาลได้ขอพรให้ได้กลับมาเป็นนายกฯอีกหรือเปล่า นายกฯ กล่าวว่า ที่ไหนก็ใกล้ทั้งนั้น

นายอนุทิน กล่าวว่า หลังไหว้เสร็จได้เจอพนักงานของกทม. และได้ทักทายสารทุกข์สุกดิบ ไม่ได้เป็นการหาเสียง แต่ดีเสียอีกเราได้รับฟัง โดยคุณป้าร้านดอกไม้บอกว่าถ้ามีม็อบมาก็ขอให้รีบๆเคลียร์ปัญหาให้เขา เพราะเวลาม็อบมาบังพื้นที่ตรงนี้ ขายดอกไม้ไม่ได้ ขายอะไรก็ไม่ได้ อย่าให้เขาต้องรอ ซึ่งตนรับฟังแล้วมีเหตุมีผลและเราต้องให้ความสำคัญเวลามีม็อบมาหากออกมาเจรจาพูดคุยกับเขาได้ต้องมา ไม่ใช่ให้เขามานั่งรอเป็นเดือนหลายเดือนแล้วไม่มีคำตอบ ไม่มีอะไร และตนก็ฟังเจ้าหน้าที่กวาดขยะของกทม.ทราบว่าเขาทำงานสองกะ บางคนถามหาคนละครึ่ง จึงได้ถามว่าทำไมถึงถามหา ได้รับคำตอบว่าคราวที่แล้วเขาไม่ได้ ตนจึงจะกลับไปบอก นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะทำอีกต้องพยายามที่จะขยายวงให้คนได้รับสิทธิประโยชน์ของเขาเท่าที่จะทำได้ นี่คือสิ่งที่เราได้มีโอกาสรับฟังความเห็นโดยตรงจากประชาชน ไม่ต้องไปฟังรายงานใครที่ไหน ออร์แกนิกทั้งสองฝ่าย


เมื่อถามว่าแม้ในอนาคตจะไม่ได้กลับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยเป็นเพียงพรรคร่วมรัฐบาลจะผลักดันโครงการคนละครึ่งพลัสต่อหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า จะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เมื่อถามว่าช่วงนี้บ้านเมืองเกิดเหตุอะไรเยอะแยะได้มีการอธิษฐานขอพรอะไรหรือไม่ อย่างล่าสุดเกิดเหตุไฟไหม้ย่านสะพานภูมิพล 2 อีก นายกฯ กล่าวว่า จะต้องมีความระมัดระวัง ก่อนจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องทำตามกฎระเบียบขั้นตอนที่กำหนดไว้ให้ดี ซึ่งตนยังได้ถามน้องนักศึกษาพาณิชย์พระนคร ซึ่งมาสักการะกรมหลวงชุมพรต่อจากตน ตนถามว่าขอพรอะไร น้องนักศึกษาบอกขอให้สอบผ่าน ตนจึงถามว่าอ่านหนังสือหรือยัง เขาบอกยัง ตนจึงบอกเสร็จแล้วให้ไปท่องหนังสือเพราะไหว้อย่างเดียวไม่พอ







