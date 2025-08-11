แม่ค้าดอกไม้ครวญซื้อขาย“มะลิวันแม่”เงียบเหงา เหตุหยุดยาวทำคนพากันเที่ยว ตจว. แถมต้นทุนราคาพุ่งเกินเท่าตัว

เชียงใหม่ – แม่ค้าร้านดอกไม้เชียงใหม่ครวญ บรรยากาศซื้อขายดอกมะลิวันแม่ปีนี้ยังเงียบเหงา เหตุหยุดยาว 4 วัน ทำให้หลายครอบครัวเลือกเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดและกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด ขณะที่ต้นทุนราคาดอกมะลิพุ่งสูงกว่าเป็นเท่าตัว
วันนี้(11 ส.ค.68) รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า บรรยากาศการซื้อขายดอกมะลิ ในช่วงวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568 ที่ตลาดต้นลำไย และตลาดวโรรส ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายขายดอกไม้สำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ ยังคงเป็นไปอย่างค่อนข้างเงียบเหงา โดยคาดว่าปัจจัยเนื่องมาจากเป็นช่วงวันหยุดยาว ที่หลายครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมครอบครัว ส่งผลให้การจับจ่ายซบเซากว่าที่ควรจะเป็น ขณะที่ราคาดอกมะลิในปีนี้มีการปรับสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วจากกิโลกรัมละ 300-400 บาท เป็น 1,000-1,200 บาท ทำให้แต่ละร้านต่างจำกัดการสั่งซื้อมาเตรียมไว้ล่วงหน้า โดยราคาพวงมาลัยดอกมะลิแบบเส้นอยู่ที่เส้นละ 8 บาท เพิ่มขึ้นจากปกติเส้นละ 3 บาท และมาลัยกรพวงเล็ก จากปกติพวงละ 50 บาท เป็น 70-80 บาท ขึ้นอยู่กับความสวยงามและปริมาณดอกมะลิที่ใช้ร้อยพวงมาลัย
ทั้งนี้นางสุนิตา ใจแสน เจ้าของร้านแม่อ๋อมดอกไม้สด เปิดเผยว่า ปีนี้ผลผลิตดอกมะลิได้รับผลกระทบจากฝนตกชุกในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ และกำแพงเพชร ทำให้ดอกเสียหาย เนื่องจากดอกมะลิไม่ชอบน้ำฝนมากในช่วงเก็บเกี่ยว อีกทั้งราคายังค่อนข้างผันผวน มีการปรับขึ้นลงทุกวัน จึงเลือกสั่งซื้อมาเพียงพอสำหรับขายในแต่ละวันเท่านั้น โดยปกติราคาดอกมะลิจะสูงขึ้นเป็นเท่าตัวอยู่แล้วในช่วงวันแม่ แต่ปีนี้วันแม่เป็นช่วงวันหยุดยาว 4 วันต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศการซื้อขายไม่คึกคักอย่างปีที่ผ่านมา ซึ่งต้องรอลุ้นว่าในวันพรุ่งนี้(12 ส.ค.68) น่าจะคึกคักขึ้น