TSB สนับสนุนเยาวชน จัดรถ EV รับ-ส่ง ตลอดการแข่งขันราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 40 ขับเคลื่อน Green University

ไทย สมายล์ บัส จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้สนับสนุนรถรับ-ส่งทัพนักกีฬา 9 ราชมงคล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พระนครเกมส์” สานพลังมหาวิทยาลัยสีเขียว
จากการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 40 “พระนครเกมส์” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดี เป็นประธานในงาน โดยการจัดการแข่งขันมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาของนักศึกษา สร้างความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และความสามัคคี ของความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) เปิดเผยว่า ในฐานะบริษัทรถเมล์ไฟฟ้าของคนไทย เราได้เล็งเห็นถึงพลังความตั้งใจของสถาบันที่ต้องการสร้างความสามัคคีของเยาวชน พร้อมกับสร้างการแข่งขันกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมสีเขียว (Green University) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทั้งสององค์กร ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมกับเดินทางสู่สนามแข่งขันกีฬาอย่างปลอดภัยและยั่งยืน TSB จึงได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า EV 100% รับ-ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตลอดช่วงการจัดงาน ระหว่างวันที่ 9 -15 กุมภาพันธ์ 2569
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ TSB ได้สนับสนุนจัดรถบัสพลังงานสะอาดคอยให้บริการนักศึกษา-บุคลากร ไปสนามแข่งขัน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงขนส่งสาธารณะตลอดช่วงกว่า 8 เดือนที่ผ่านมา TSB ได้ดำเนินการแจกบัตรโดยสาร HOP Card ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนทั่วกรุงเทพ-ปริมณฑล เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจด้าน ESG ควบคู่กับ IDG (Inner Development Goals)
ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 3,000 คน มีการชิงชัย 12 ชนิดกีฬาและ 3 กิจกรรมการประกวด พร้อมขับเคลื่อนนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด พระนครเกมส์ Go Green. Game On, Green On. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการร่วมผลักดันการแข่งขันกีฬาอย่างยั่งยืน