xs
xsm
sm
md
lg

AIS ผนึก GC ร่วมขับเคลื่อนสังคมสีเขียว สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยรักษ์โลก กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ก้าวสู่ปีที่ 3 ของความร่วมมือระหว่าง AIS และ GC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในการสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ผ่านโครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ Upvel 3” ที่ปิดฉากอย่างงดงาม พร้อมตอกย้ำบทบาท “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) และพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธี พร้อมต่อยอดแนวคิดสู่การสร้างคุณค่าทางธุรกิจจากของเหลือใช้

ในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 50 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้ “อัปเวลความคิด” ด้วยกิจกรรม 3 ภารกิจหลัก ทั้งการแข่งขันรวบรวมขยะ การสร้างสรรค์คอนเทนต์ “Green Creator "ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” และการแข่งขันนำเสนอไอเดียธุรกิจ “Waste to Wealth: Business Model Pitching Contest 2025” มูลค่าเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ AIS และ GC ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ
‘Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ’ เราได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น AIS ภูมิใจที่ได้เห็นความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จนสามารถรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะขวดพลาสติกที่ใช้แล้วได้กว่า 1.6 ล้านชิ้น นับเป็นน้ำหนักรวมกว่า 37,365 กิโลกรัม ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 31,132 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 3,297 ต้น

ขณะเดียวกัน เรายังได้เห็นไอเดียการสร้างสรรค์คอนเทนต์และโมเดลธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและจุดประกายความคิดของเยาวชนไทยให้พร้อมเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการปลูกจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่า การสร้างสังคมสีเขียวต้องเริ่มจากการลงมือทำ และส่งต่อแรงบันดาลใจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ต่อไป

กิจชัย เฉลิมสุขสันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย กลุ่มลูกค้าแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการ Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ Upvel 3 นั้น มีปริมาณขวดพลาสติกใช้แล้วที่น้องๆ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมกันรวบรวมได้กว่า 1.5 ล้านขวด (PET 1,532,185 ขวด และ HDPE 79,335 ขวด) และ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อีกกว่า 42,822 ชิ้น

สำหรับคุณค่า ‘การอัปเวลความคิด’ ของเยาวชน ที่เริ่มตั้งแต่การตระหนักรู้ การลงมือปฏิบัติจริง ไปจนถึงการต่อยอดแนวคิดสู่การสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบของผลงานคลิปสั้นและไอเดียธุรกิจจากขยะ E-Waste และพลาสติกใช้แล้ว ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังรากฐานการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อขยายผลสู่สังคมในวงกว้าง


โครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ Upvel 3” ประกาศผลแห่งความสำเร็จ : พลังมหาวิทยาลัยสีเขียวทั่วไทย ได้แก่
· ภารกิจที่ 1 ภารกิจเฟ้นหามหาวิทยาลัยสีเขียวกับการแข่งขันเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติก มหาวิทยาลัยที่รวบรวมได้มากที่สุด ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: มหาวิทยาลัยบูรพา
· ภารกิจที่ 2 ประกวดแข่งขันคลิป TikTok “Green Creator "ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” ออกแบบการเล่าเรื่องผ่านคลิปวีดีโอในหัวข้อ “Green Creator ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” เพื่อรณรงค์การทิ้ง E-Waste และขยะพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธี ผู้ชนะจำนวน 4 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ: ทีม หมอลำ ม่วนซื่น By Homekarnlakorn จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีม waste look จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ทีม Byte me จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รางวัล Popular vote : ทีม Byte me จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
· ภารกิจที่ 3 “Waste to Wealth: Business Model Pitching Contest 2025” ไอเดียธุรกิจสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริง โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อปัญหาขยะ ผู้ชนะ ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ: AIBS จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: PLYCE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: Lessplastic TU x FallAIDE วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการ Green University “ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ Upvel 3” คือ เวทีแห่ง “การเรียนรู้ ลงมือทำ และต่อยอดสู่ความยั่งยืน” อย่างแท้จริง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ชุมชน โดย AIS และ GC เชื่อว่า “ความยั่งยืน” จะเกิดขึ้นจริงได้ เมื่อทุกคนมีส่วนร่วม และ “ความแตกต่าง” จะเป็นพลังสร้างอนาคตได้เมื่อเริ่มลงมือทำ



AIS ผนึก GC ร่วมขับเคลื่อนสังคมสีเขียว สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยรักษ์โลก กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ
AIS ผนึก GC ร่วมขับเคลื่อนสังคมสีเขียว สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยรักษ์โลก กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ
AIS ผนึก GC ร่วมขับเคลื่อนสังคมสีเขียว สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยรักษ์โลก กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น