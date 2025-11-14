อว. เดินหน้านโยบาย Quick Win “มหาวิทยาลัยสีเขียว” จับมือ GC เปิดตัวโครงการ “จากครัว...สู่เครื่อง” นำร่อง 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตั้งจุดรับน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินยั่งยืน ชูเป็นกลไกสำคัญผลักดันไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป้าหมาย Net Zero
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 68 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดโครงการความร่วมมือนโยบาย Quick Win “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” ภายใต้โครงการความร่วมมือ “จากครัว...สู่เครื่อง” การจัดการน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน ระหว่างกระทรวง อว. ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) โดยมี นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง อว. และผู้บริหารหน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมพิธีพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการ “จากครัว...สู่เครื่อง” โดย คุณศุภฤกษ์ สุเสงี่ยม ผู้จัดการส่วนหน่วยงานเทคนิคโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ คุณสุจิตรา เตรยาวรรณ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เอนไรส์ ไบโอ ซัพพลาย จำกัด ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (ถนนพระรามที่ 6)
ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า กระทรวง อว. ได้ผนึกกำลังกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) ริเริ่มโครงการ “จากครัว...สู่เครื่อง” เพื่อรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วจากครัวเรือนมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินงานภายใต้นโยบาย “มหาวิทยาลัยสีเขียว” โดยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นกลไกสำคัญและเป็นต้นแบบในการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในระยะแรก กระทรวง อว. จะสนับสนุนการตั้งจุดรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วในมหาวิทยาลัยนำร่องกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ
“ความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดการของเสีย แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (Learning by Doing) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและชุมชนได้สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียว ต่อยอดสู่การสร้างรายได้ และผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน” ปลัดกระทรวง กล่าว
ด้าน นายณะรงค์ศักดิ์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการนำร่องในจังหวัดระยอง ซึ่ง GC และพันธมิตรสามารถรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้ว (UCO) ได้กว่า 7 ตัน นำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินยั่งยืน (SAF) สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 2 แสนบาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ GC จึงนำศักยภาพในการแปรรูปน้ำมันใช้แล้วมาผสานกับเครือข่ายของกระทรวง อว. เพื่อขยายผลสู่สถาบันการศึกษาและคนรุ่นใหม่ โดยจะร่วมกันจัดตั้งจุดรวบรวมน้ำมันในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนในกลุ่มเยาวชน เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Net Zero และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินคาร์บอนต่ำของภูมิภาคอาเซียน
โครงการความร่วมมือ “จากครัว...สู่เครื่อง” ยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงกลั่นชีวภาพ (Biorefinery) ของ GC ที่สามารถผลิตได้ทั้ง SAF เคมีภัณฑ์ชีวภาพ (Biochemicals) และพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ซึ่งสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สะท้อนความมุ่งมั่นของ GC ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืน