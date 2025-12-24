“จิตภัสร์–ปิยกร กฤดากร” ร่วมพิธีวันสถาปนา บช.น. ครบรอบ 103 ปี วางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ “กรมพระนเรศรวรฤทธิ์”

ครบรอบ 103 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดพิธีวันสถาปนาอย่างสมเกียรติ “จิตภัสร์–ปิยกร กฤดากร” ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์บรรพบุรุษต้นราชสกุล ย้ำบทบาท “กรมพระนเรศรวรฤทธิ์” ผู้วางรากฐานกิจการตำรวจไทยยุคใหม่
วันนี้ (24 ธ.ค. 2568) ที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล น.ส. จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร และนาย ปิยกร กฤดากร ณ อยุธยา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปี 2568 เนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ปี พร้อมวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาลพระองค์แรก และเป็นต้นราชสกุล “กฤดากร”
พิธีดังกล่าวมีพล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ ในอดีต กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ทรงมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงและจัดระเบียบกิจการตำรวจกรมกองตระเวน ตามแบบอย่างการบริหารของประเทศสิงคโปร์ ภายหลังเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2433 ก่อนจะพัฒนาต่อยอดเป็นกิจการกรมตำรวจไทยในเวลาต่อมา และทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกรมพระนครบาลในปี พ.ศ. 2429 วางรากฐานสำคัญให้ระบบตำรวจไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน