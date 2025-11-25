ก.ตร.ตีกลับแต่งตั้งนายพลนอกวาระแทนตำแหน่งว่าง อนุมัติเพิ่มเป็น 6 ตำแหน่ง ผบ.ตร.ถกจัดโผทันที จ่อชงเข้าที่ประชุมครั้งหน้า

ก.ตร.ตีกลับแต่งตั้งนายพลนอกวาระแทนตำแหน่งว่าง ชี้ให้พิจารณารอบคอบรัดกุม อนุมัติเพิ่มเป็น 6 ตำแหน่ง จากเดิม 3 ตำแหน่ง ขณะที่ผบ.ตร.ถกจัดโผทันที เตรียมชงเข้าที่ประชุมครั้งหน้า
วันนี้ (25 พ.ย.) เมื่อเวลา 14.00 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2568 โดยมีวาระแต่งตั้งระดับ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) และ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (รอง จตช.) ลงมาถึง ผู้บังคับการ (ผบก.) นอกวาระประจำปี ทดแทน พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองจเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ รองจเรตำรวจ และพล.ต.ต.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (ผบก.ศพฐ.3) ที่เข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล หรือ เออร์ลี่รีไทร์
มีรายงานว่าที่ประชุมมีการอภิปรายและมีมติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กลับไปดำเนินการให้มีความรอบคอบรัดกุม เนื่องจากในการประชุมก.ตร.ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ก.ตร.อนุมัติแต่งตั้งนอกวาระไว้ 3 ตำแหน่ง แต่ปรากฏว่าในภายหลังมีตำแหน่งว่างจากกรณี ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด โอนไปยังหน่วยงานอื่น ขณะที่ ผู้บังคับการกองอัตรากำลัง ลาออกจากราชการ ที่ประชุมจึงอนุมัติเพิ่มให้ครอบคลุมตำแหน่งที่ว่างจำนวน 6 ตำแหน่ง
โดยภายหลังการประชุม ก.ตร.เสร็จสิ้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. ลงมาถึง ผบก. นอกวาระประจำปี โดยจะนำรายชื่อที่ผ่านการพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมก.ตร.ครั้งต่อไป