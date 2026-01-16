“วราวุธ” ชู นโยบายสิ่งแวดล้อม โซลาร์รูฟท็อป-เศรษฐกิจสีเขียวพลัส สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชน ชี้ ต้องอนุรักษ์ควบคู่การพัฒนาประเทศ ส่งต่อลูกหลานคนรุ่นต่อไป
นายวราวุธ ศิลปอาชา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของพรรคภูมิใจไทยว่า เมื่อปี 2562 มีโอกาสเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากที่เป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้ว วันนี้เรามองถึงสิ่งที่จะลดค่าใช้จ่ายและสิ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ยกตัวอย่าง นโยบายโซลาร์รูฟท็อป ให้ประชาชนได้มีไฟใช้เองด้วยการติดโซลาเซลล์ ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าไฟ นอกจากนี้ พรรคภูมิใจไทยยังมีนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวพลัส ผลักดันให้ทำธุรกิจตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อม ในระยะสั้นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน อาจจะมองว่าเป็นภาระ แต่ในระยะยาวจะช่วยเป็นตัวผลักดันให้เรา และทำให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋ามากขึ้น รัฐต้องมาช่วยดูแลเกษตรกรให้สามารถอยู่ได้ด้วยศักยภาพของตัวเอง ดีกว่าการบอกว่าจะเอาอะไรมาแจกให้ นี่คือแนวทางของพรรคภูมิใจไทย
การแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายที่ทุกคนจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ควบคู่กับการพัฒนาประเทศจะต้องเกิดขึ้น สิ่งแวดล้อมจะต้องอนุรักษ์เอาไว้ แต่เศรษฐกิจรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็ต้องตอบโจทย์ในเชิงอนุรักษ์ด้วย ทั้งเรื่องคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่น pm 2.5 ขยะในทะเล
“วันนี้ถ้าเราได้มีโอกาสเข้ามาทำงาน อยากจะรักษาสิ่งที่เรามีให้อยู่ไปถึงลูกหลานของเรา ไม่อยากให้ต้องมานั่งเปิดกูเกิ้ลดู แต่อยากให้เห็นด้วยตาตัวเองว่าหน้าตาเป็นอย่างไร การอนุรักษ์จะต้องควบคู่กันไปกับการพัฒนา แต่ถ้าตะบี้ตะบันจะพัฒนาอย่างเดียว คิดถึงแค่เงินในกระเป๋าอย่างเดียว จะไม่เหลืออะไรไว้ให้กับคนรุ่นต่อไปเลย วันนี้ที่คิดถึงคนรุ่นต่อๆ ไปไม่ใช่เป็นเพียงแค่หน้าที่ผมแล้ว แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน” นายวราวุธ กล่าว