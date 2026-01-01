"ณัฐพงษ์" ลุยช่วยผู้สมัคร สส.สระบุรี ชูแก้ฝุ่น PM2.5 หวังคว้าเก้าอี้เพิ่ม

"ณัฐพงษ์" หัวหน้าพรรคประชาชน ช่วยผู้สมัคร สส.สระบุรี พรรคประชาชน หาเสียงประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอให้เลือก "พรรคประชาชน" 2 ใบ ขอพรปีใหม่ 2569 ให้พรรคประชาชนเป็นรัฐบาลใหม่ของพี่น้องประชาชน
วันที่ 1 มกราคม 2569 ที่จังหวัดสระบุรี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เข้าสักการะหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสวันปีใหม่ พร้อมช่วย นายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ หรือ “บิ๊ก สระบุรี” เจ้าของแชมป์สนุกเกอร์สมัครเล่นโลก ปี 2007 ผู้สมัคร สส.เขต 3 และ สรพัช ศรีปราชญ์ ผู้สมัคร สส.เขต 1 จ.สระบุรี หาเสียงต่อ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ และตลาดอิ่มเอม มาร์เก็ต
ระหว่างหาเสียงนายณัฐพงษ์กล่าว สระบุรีเป็นจังหวัดที่มีทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชนอาศัยอยู่ใกล้กัน ทำให้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นจากโรงงาน การขนส่ง และการเผาในที่โล่ง ส่งผลโดยตรงต่อประชาชน โดยเน้นย้ำประเด็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวสระบุรีมาอย่างยาวนานปี
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า พรรคประชาชนเคยคว้าเก้าอี้ 1 ที่นั่งในจังหวัดสระบุรีจากทั้งสิ้น 4 ที่นั่ง โดยในการเลือกตั้งปี 2569 ที่จะถึงนี้ เรามีความมั่นใจว่าจะสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องชาวสระบุรีได้มากขึ้น พร้อมขอโอกาสพี่น้องชาวสระบุรีให้พรรคประชาชนเป็นรัฐบาล เชื่อมั่น สามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นที่ต้นตอให้ดีขึ้นได้เพราะไม่มีผู้สมัคร สส.คนใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างแน่นอน