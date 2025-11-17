TOAVH - ม.ศิลปากร ร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ด้วยนวัตกรรมชีวภาพอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สานต่อนโยบายสีเขียว

กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง (TOA Venture Holding : TOAVH) เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน สานต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมวัสดุทดแทนจากธรรมชาติ ต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน โดยมี นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ (ที่ 3 จากขวา) ประธาน, นายพิศิษฐ์ บุญจรรยา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ และนายเทอดศักดิ์ สุรกิจบวร (ที่ 1 จากขวา) กรรมการ กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง ร่วมลงนามกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี (ที่ 1 จากซ้าย) คณบดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว
ความร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อวิจัยและพัฒนาวัสดุคาร์บอนต่ำคอมพอสิทจาก Polylactic Acid (PLA), พลาสติกชีวภาพจากพืชที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ และ Recycled Polyethylene Terephthalate (rPET) พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้วัสดุเหล่านี้ มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
โครงการดังกล่าวสะท้อนแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ รวมถึงเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่ส่งเสริมการใช้วัสดุจากธรรมชาติและเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ เปิดเผยว่า “ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของ TOAVH ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวัสดุ เพื่อต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคต ซึ่งไม่เพียงสร้างคุณค่าให้กับบริษัทเท่านั้น แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป”