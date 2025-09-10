GULF1 จับมือ Bravo BKK ติดโซลาร์รูฟท็อป 7,500 ตร.ม. หนุนการใช้พลังงานสะอาด ขับเคลื่อนความยั่งยืน

บริษัท กัลฟ์1 จำกัด (GULF1) บริษัทในเครือ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์การค้า Bravo BKK ใจกลางพระราม 9 เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่หลังคาขนาดกว่า 7,500 ตารางเมตร ของศูนย์การค้า โดยคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 1.7 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของ Bravo BKK ได้อย่างน้อย 15% ต่อปี พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกัลฟ์ในธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปเพื่อส่งเสริมเป้าหมายด้านความยั่งยืนให้กับลูกค้าภาคธุรกิจ อีกทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากกว่าร้อยละ 40 ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593
นางสาวอำนวยพร ประกอบนพเก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงศักยภาพของโครงการนี้ว่า “บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ Bravo BKK ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม บริษัทจะสามารถดำเนินการติดตั้ง ตลอดจนให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของศูนย์การค้า Bravo BKK ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้ พื้นที่หลังคาขนาด 7,500 ตารางเมตร ของศูนย์การค้าฯ นับว่ามีศักยภาพสามารถติดตั้ง Solar Rooftop ที่ผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 1.7 เมกะวัตต์ โดยเราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยให้ Bravo BKK สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่า 15% ต่อปี อีกทั้งตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจแล้ว GULF1 ยังมีบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับภาคครัวเรือน ภายใต้แบรนด์ “วันอาทิตย์” โดยได้เปิดตัวไปในช่วงต้นปี 2568 ที่ผ่านมา”
นายโกห์ ซู ซิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บราโว บีเคเค จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “Bravo BKK ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตลอด โดยหนึ่งในเป้าหมายของเราคือการหันมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนให้มากที่สุด ดังนั้นการร่วมกับ GULF1 ทำโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวที่เราได้เป็นส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานรูปแบบเดิมและส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยสาระสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้คือการที่ Bravo BKK จะซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก Solar Rooftop ของ GULF1 เป็นระยะเวลา 15 ปี ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 15% ต่อปี พร้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการเน้นย้ำถึงความตั้งใจของห้างที่ให้ความสำคัญถึงการส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
ติดตามข่าวสารของ GULF1 ได้ที่ https://gulf1.gulf.co.th/en/ และ FB: Gulf Development https://www.facebook.com/profile.php?id=61575041024180