บอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯจัดสรรเงินปีงบ 68 รวม 282 โครงการ วงเงินกว่า 1.6 พันล.

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 282 โครงการ วงเงินรวมมากกว่า 1,660 ล้านบาท เป็นโครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มผลประหยัดพลังงาน โครงการโซลาร์รูฟท็อป โซลาร์เซลล์ภาครัฐ และโซลาร์เซลล์ครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกล คาดประหยัดพลังงานกว่า 171.26 ktoe/ปี คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 7,000 ล้านบาท พร้อมวางหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2569 ในกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
วันนี้ (15 มกราคม 2569) นายรัฐฉัตร ศิริพานิช ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้มีหน่วยงานต่าง ๆ สนใจยื่นข้อเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 282 โครงการ วงเงินรวมประมาณ 1,660 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยให้ประเทศเกิดผลประหยัดด้านพลังงานได้รวม 171.26 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี (ktoe/ปี) คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดกว่า 7,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการที่ได้รับอนุมัติแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มแรก การสนับสนุนการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยจะเป็นการร่วมจ่าย (Co-Pay) ระหว่างกองทุนฯ กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติ 141 โครงการ วงเงินสนับสนุนประมาณ 251 ล้านบาท ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะเป็นการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
กลุ่มที่สอง เป็นการสนับสนุนการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความรู้ให้สังคม จำนวน 141 โครงการ วงเงินสนับสนุนประมาณ 1,409 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับประชาชน โรงเรียนรัฐบาลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และโรงพยาบาลของรัฐ โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการวิจัยพัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านพลังงาน และโครงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น หากดำเนินการสำเร็จทุกโครงการคาดว่าจะสามารถเกิดผลประหยัดด้านพลังงาน คิดเป็นมูลค่ารวม 7,836.5 ล้านบาท
นายรัฐฉัตร กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบร่างประกาศ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งมีกรอบวงเงินงบประมาณ 7,500 ล้านบาท โดยมอบหมายให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานออกประกาศดังกล่าว
สำหรับกลุ่มงานส่งเสริมฯ จะมีลักษณะโครงการ เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร การผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โรงพยาบาลของรัฐ และหน่วยงานของรัฐ ชุมชนและบ้านอยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง รวมถึงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคงชายแดน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงาน สำหรับ SME ตลอดจนธุรกิจฟาร์มเกษตร และกลุ่มธุรกิจการขนส่ง ซึ่งการส่งเสริมดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในถิ่นทุรกันดารที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง บรรเทาความเดือดร้อนต่อต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงานอีกด้วย