"เพื่อไทย" ย้ำนโยบายใหม่ ชู คนไทยต้องมีเงิน “คนละครึ่ง โปรแม๊ก” เพื่อไทย รัฐจ่าย 70 ประชาชนจ่าย 30 รายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนได้เดือนละ 3,000

พรรคเพื่อไทยจัดปราศรัยใหญ่ครั้งแรก ‘ยกเครื่องชีวิตคนไทย เพื่อไทยทำได้’ โดยมีการเปิดนโยบายชุดใหม่ เน้นเรื่องปากท้องและเรื่องเศรษฐกิจ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมสานต่อนโยบาย ยกระดับโครงการ ‘คนละครึ่ง’ เป็นโครงการรัฐบาลช่วย 70% ประชาชนจ่ายเพียง 30% ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้จริง คนละครึ่งโปรแม๊ก
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมี 7 นโยบายหลักช่วยเรื่องปากท้อง เช่น ปิดหนี้นอกระบบ หนี้เสีย หนี้ผู้สูงอายุ, พักหนี้เกษตรกร, ปราบปรามยาเสพติด, ปราบสแกมเมอร์, หวยเกษียณ, สนับสนุน SME และอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการพัฒนาคนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต ปีละ 1 ล้านคน คนละ 1 หมื่นบ้าน ให้คนไทยเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ รองรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ด้าน ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทย สะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมจะดูแลคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลก นอกจากนี้จะสานต่อนโยบายพรรคไทยรักไทย ทำสงครามกับความยากจนทุกรูปแบบ โดยเปิด ‘นโยบายคนไทยไร้จน’ โดยหากประชาชนมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน รัฐบาลจะเติมเงินช่วยเหลือเดือนละ 3,000 บาท ให้พ้นจากความยากจน
ด้าน ดร. อ๊อฟ รวีภัทร์ ย้ำ! นโยบาย 'ล้างหนี้-มีกิน' ย้ำต้องทำจริงเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชน ชู 7 นโยบายหลักช่วยเรื่องปากท้อง เช่น ปิดหนี้นอกระบบ หนี้เสีย หนี้ผู้สูงอายุ, พักหนี้เกษตรกร, ปราบปรามยาเสพติด, ปราบสแกมเมอร์, หวยเกษียณ, สนับสนุน SME และอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการพัฒนาคนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต ปีละ 1 ล้านคน คนละ 1 หมื่นบ้าน ให้คนไทยเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ รองรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด "เพื่อไทย" ทิ้งไพ่ใบเด่นในวันที่คนไทยโหยหาการกินดีอยู่ดี งานนี้ต้องดูว่านโยบาย "สายเปย์เพื่อประชาชน" จะโกยคะแนนเสียงได้ถล่มทลายแค่ไหน!