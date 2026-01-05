”ยศชนัน“ ลั่นพรรคไหนเทาไม่เทาให้ประชาชนตัดสิน ขออย่าปรักปรำ เชื่อล็อกเป้านายกฯ ไม่ได้

”ยศชนัน“ ขออย่าปรักปรำพรรคไหนเทาไม่เทา ควรให้ประชาชนเป็นผู้เลือก สิ่งสำคัญต้องมองไปข้างหน้า ดูว่าพรรคไหนทำได้จริง เชื่อไม่มีใครล็อกเป้านายกฯ ส่วนเรื่องใช้เงินทุกพรรคต้องยึดกฎหมาย
วันที่ 5 ม.ค.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีบางพรรคการเมือง เริ่มใช้วาทกรรมว่าพรรคการเมืองที่ไม่ประกาศจับมือกับพรรคการเมืองใดให้นิยามว่าเป็นพรรคเทาและเป็นพรรคอีแอบ ว่า การที่จะปรักปรำใครในเรื่องนี้ตนคิดว่าไม่ถูกต้อง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เราทำการเมืองเพื่อประชาชน ซึ่งการฟังเสียงของประชาชนคือสิ่งที่เรายืนยันมาโดยตลอด และไม่ได้พึ่งทำตอนนี้ แต่การที่จะตัดสินว่าใครเทาหรือไม่เทาเป็นหน้าที่ที่ประชาชนจะเลือก สิ่งสำคัญที่สุดคือทำไมถึงไม่มองไปที่นโยบาย และมองไปข้างหน้า แล้วไปดูว่าพรรคไหนสามารถทำได้จริง ซึ่งเราก็มุ่งมั่นในการลงพื้นที่และไม่ได้คิดโจมตีใคร แต่วันนี้เราถูกโจมตีด้วยความยากจน เรามาดูแลเกษตรกร ไม่ได้สนใจว่าใครจะพูดอย่างไร เดินหน้าเหมือนเดิมคือฟังเสียงประชาชน
ส่วนที่มีการออกมาวิเคราะห์ว่า มีการล็อกเป้านายกรัฐมนตรีไว้แล้วมองอย่างไร นายยศชนัน กล่าวว่า ไม่มีหรอกครับ ไม่มีทาง ไม่มีใครที่จะแม่นขนาดนั้น เพราะเราอยู่ในวงการเรามองเห็นว่า ไม่มีการล็อกเป้า ต้องให้เกียรติประชาชน
เมื่อถามว่ามีการวิเคราะห์กันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีทั้งเรื่องกระแส การใช้เงินและอำนาจ นายยศชนัน กล่าวว่า ตนมองว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามกฏหมาย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีกฎหมายรองรับและพรรคเพื่อไทยก็ทำตามทุกอย่างที่กฎหมายรองรับเสมอ วันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ เราต้องมุ่งหน้าส่งมอบนโยบาย