พท.ย้ำจุดยืนไม่แตะหมวด 1-2 ชี้ รธน.ควรมาจากรัฐบาลจากการเลือกตั้ง

"ยศชนัน" เผย “เพื่อไทย” ย้ำจุดยืน แก้รธน. ไม่แตะหมวด1 หมวด 2 ชี้ รธน. ควรมาจากรัฐบาลจากการเลือกตั้ง
วันนี้ (14ม.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงจุดยืนในการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย ว่า พรรคเพื่อไทยพูดถึงจุดยืนตรงนี้มาตลอด ว่าการที่จะทำให้ต่างประเทศหรือทุกคนมีความเชื่อมั่นใน ประเทศไทย รัฐธรรมนูญควรมาจาก รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และสิ่งสำคัญ มี 3 ข้อที่ จำเป็นต้องยึดถือและต้องปรับเพื่อทำให้ได้รับการยอมรับ คือ การบริหารราชการแผ่นดิน กระบวนการยุติธรรม และความเหลื่อมล้ำ ทั้งเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข ที่สำคัญต้องไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสอง ซึ่งเป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยมาตลอด