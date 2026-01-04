“ยศชนัน” เผยจุดยืนเพื่อไทย ว่าตาม กต.ปมสหรัฐฯ จับกุมผู้นำเวเนซุเอลา ย้ำต้องฟังเสียงประชาชนของประเทศนั้น

“ยศชนัน” เผยจุดยืน “เพื่อไทย” ว่าตาม กต.ปม “ทรัมป์” สั่งจับกุมผู้นำเวเนฯ ชี้สถานการณ์เปราะบาง ต้องยึดหลักกฎหมายสากลและเสียงประชาชนเป็นสำคัญ
วันที่ 4 ม.ค. 2569 นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายโดนัล เจ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สั่งโจมตีและจับกุมนายนายนิโคลัส มาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา ว่า เรื่องนี้ เป็นเรื่องค่อนข้างเปราะบางและอ่อนไหวพอสมควร ซึ่งทีมการต่างประเทศของพรรคเพื่อไทยก็ติดตามอยู่ ตอนนี้พรรคเพื่อไทยย้ำจุดยืนเหมือนกระทรวงการต่างประเทศประกาศไป เพื่อที่ประเทศไทยจะได้เป็นหนึ่งเดียว
ส่วนสถานการณ์แบบนี้ ไทยควรวางตัวในจุดไหน นายยศชนัน กล่าวว่า สิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศแถลง พรรคเพื่อไทยก็เห็นด้วย ในเรื่องของสิทธิที่จะเคารพประชาชนในประเทศนั้น ตรงนี้ต้องเป็นเสียงของเขาด้วย ขณะเดียวกัน ตนมองว่าเรื่องกฎหมายต่างประเทศ และสหประชาชาติ ก็เป็นสิ่งสำคัญ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แถลงไว้ ซึ่งต้องคอยสนับสนุนและให้กำลังใจ