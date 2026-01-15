"ปวีณา" นำผู้สมัครกธ.เยี่ยมมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ชูตั้งสถาบันฝึกอาชีพ–สร้างหมู่บ้านคนพิการ

“ปวีณา” นำผู้สมัคร สส.กทม.–นนทบุรี กล้าธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ปากเกร็ด ชูนโยบายตั้งสถาบันฝึกอาชีพ–สร้างหมู่บ้านคนพิการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิความเท่าเทียม
เมื่อวันที่ (15 มกราคม 2569) เวลา 14.00 น. พรรคกล้าธรรม นำโดย นางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ฝ่ายสังคม และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ นำคณะผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี พรรคกล้าธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะและรับฟังปัญหาจากสมาชิก มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง มีผู้พิการและเครือข่ายเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน
การลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะผู้สมัคร สส.กทม. พรรคกล้าธรรม ประกอบด้วย นายศุภฤทธิ์ มั่นนทีรัย เขต 7, นางสาวพิมพ์ณดา ธีระประจักษ์ชาติ เขต 8, นายดิษยะฤทธิ์ รู้ดี เขต 10, นายนนท์ปวิธ แก้วงาม เขต 12, นายเตชสิทธิ์ ดนตรีรักษ์ เขต 13 และนางสาวปวริศา คุณาวรนนท์ เขต 15 ขณะที่ผู้สมัคร สส.จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นายสุรเชษฐ ทองคำ เขต 4, นายอภิษิต งามบุษบงโสภี เขต 5 และนายคุณากร มั่นนทีรัย เขต 6 โดยมี นายภัทรพันธุ์ กฤษณา เลขาธิการสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
นางปวีณา กล่าวภายหลังการพบปะว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้พิการโดยตรง เนื่องจากตนเองและพรรคกล้าธรรมมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะผลักดันให้ผู้พิการทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ และได้รับสิทธิความเท่าเทียมเช่นเดียวกับคนทั่วไป โดยยอมรับว่าปัจจุบัน แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้าง หน่วยงานรัฐ และสถานประกอบการต้องรับผู้พิการเข้าทำงานตามสัดส่วนที่เหมาะสม แต่ในทางปฏิบัติยังพบว่าผู้พิการจำนวนมากยังไม่ได้รับโอกาสและสิทธิดังกล่าวอย่างแท้จริง
นางปวีณา ระบุว่า นโยบายด้านสังคมของพรรคกล้าธรรมให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางอาชีพแก่ผู้พิการเป็นลำดับแรก โดยพรรคมีแนวคิดผลักดันให้จัดตั้ง “สถาบันฝึกอาชีพคนพิการ” เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพของผู้พิการให้สามารถทำงานได้อย่างมั่นคง ตรงกับความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่เพียงช่วยให้ผู้พิการมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว แต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้สังคมได้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของผู้พิการ
“วันนี้ดิฉันและพรรคกล้าธรรมได้มาศึกษาดูงานที่มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ทั้งในด้านการฝึกอาชีพ การสร้างความเข้มแข็ง และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี” นางปวีณา กล่าว
นอกจากนี้ นโยบายสำคัญอีกประการหนึ่งของพรรคกล้าธรรม คือ การผลักดันโครงการ “หมู่บ้านคนพิการ” ในรูปแบบบ้านราคาประหยัด ผ่อนชำระได้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการ นางปวีณา อธิบายว่า ปัจจุบันผู้พิการจำนวนมากอาศัยอยู่ในห้องเช่า แฟลต หรืออาคารที่ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งสร้างความลำบากและเสี่ยงอันตรายอย่างมาก พรรคกล้าธรรมจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ
แนวคิดดังกล่าวอาจดำเนินการผ่านการเช่าที่ดินราคาถูกในระยะยาวจากหน่วยงานของรัฐ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อนำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ พร้อมออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายและการใช้ชีวิตจริง เพื่อให้ผู้พิการมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
“พรรคกล้าธรรมมุ่งมั่นทำงานด้านสังคม เพราะตระหนักดีว่าสังคมไทยในปัจจุบันมีความเปราะบางและต้องการการดูแลอย่างจริงจัง หากพรรคกล้าธรรมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้มี สส. และได้ร่วมเป็นรัฐบาล จะเดินหน้าผลักดันนโยบายช่วยเหลือผู้พิการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับสิทธิความเท่าเทียมเช่นเดียวกับคนทั่วไปอย่างแท้จริง”