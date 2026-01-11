หนุ่มฟอร์จูนเนอร์ ไม่ชำนาญทาง ก้มมองจีพีเอส เงยหน้ามาอีกที เสยท้าย จยย.สาวใหญ่กลางแยกดับ 3

หนุ่มขับรถฟอร์จูนเนอร์ เข้าปทุมธานี ไม่ชำนาญเส้นทาง วิ่งตามจีพีเอส ชน จยย.สาวใหญ่ ซ้อน 3 ใต้ต่างระดับวัดราษฎร ปทุมธานี ตาย 3
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 11 มกราคม 2569 ร.ต.ท.ปวริศ คุณดิลกรังสี พนักงานสอบสวนเวร สภ.เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุ มีรถยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ ที่ใต้ต่างระดับวัดราษฎร ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จึงเดินทางไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จราจร, เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ, เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย แพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึง เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว ทะเบียนหมายเลข 4 ขส 2550 กรุงเทพ สภาพด้านหน้าพังเสียหาย โดยมี นายศรกฤษ แสดงตนเป็นผู้ขับขี่ และใกล้กับพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ หมายเลขทะเบียน กตข 624 ปทุมธานี พังยับเยิน และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 3 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตทราบชื่อต่อมา โดยศพแรกคือ น.ส.อุไร ทำดี อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ม.6 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นคนขับ ศพที่สองคือ นางกัญเกรา เข็มทอง (ป้าแมว) อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 ม.6 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี และศพที่สามคือ ด.ญ.วรัญญา นุพงษ์ไทย (น้องเอวา) อายุ 8 ขวบ ซึ่งเป็นหลานของ น.ส.อุไร โดยทั้งสามเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จึงได้ทำการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทำแผนที่เกิดเหตุ ตรวจร่องรอยในการเฉี่ยวชน ส่วนคนขับรถฟอร์จูนเนอร์ นั้น ยังนั่งอยู่ในรถด้วยอาการตกใจ
ด้าน พ.ต.ท.ธนุส วิสุทธาภรณ์ รอง ผกก.สส.ภจว.ปทุมธานี กล่าวว่า ตนเองขับรถมาจากบ้าน กำลังจะไปทำงาน ที่กองสืบสวน และมาเจอเหตุการณ์พอดี จึงลงมาช่วยอำนวยการจราจร และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี ให้ตรวจที่เกิดเหตุ ก่อนนำตัวคนขับรถฟอร์จูนเนอร์มาสอบปากคำ
เบื้องต้น นายศรกฤษ คนขับ ให้การว่า ขับรถมาตาม GPS แล้วเมื่อถึงทางแยก รถ จยย.ซึ่งมาตามถนนเลียบคลองบางเดื่อ มาถึงทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ จึงทำให้รถตนพุ่งชนกันที่ทางแยกอย่างจังพอดี
จากการสอบถาม นายธรรมรงค์ ด้วงคำจันทร์ อายุ 50 ปี คนตกปลา ที่ได้ยินเสียงชนดังสนั่นและเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือ กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุขณะที่ตนขับรถ จยย.เพื่อจะไปตกปลา ก็ได้ยินเสียงดังโครมสนั่น จึงได้ขับรถมาดูพบว่ารถได้ชนรถ จยย แล้วมี ผู้เสียชีวิตอยู่ริมถนน จำนวน 3 ราย โดยรายที่เป็นเด็กหญิงนั้น ตนเห็นครั้งแรกนั้นยังพบว่ามีชีพจรอยู่ แต่ไม่สามารถที่จะเข้าช่วยเหลือได้ เนื่องจากสภาพร่างกายแหลกเหลวไปหมด
ด้าน ร.ต.ท.ปวริศ คุณดิลกรังสี พนักงานสอบสวนเวร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และร่วมชันสูตรพลิกศพ พร้อมกับแพทย์เวร จากนั้นจึงได้บันทึกภาพ ในที่เกิดเหตุ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวคนขับรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ สีขาว ไปสอบสวนที่โรงพัก เพื่อทำการสอบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้ว ซึ่งจะได้มีการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง แต่จากการให้คนขับรถเก๋งเป่าวัดค่าแอลกอฮอล์ไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใด ส่วนผู้เสียชีวิต ให้ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย ส่งไปชันสูตร ยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ถนนสายซ่อมสร้าง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง และจะได้ประสานทางญาติๆ มารับศพนำกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไป