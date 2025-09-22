รถเก๋งขนพม่าหนีเข้าเมืองเสียหลักชนเกาะกลางถนน บนถ.ราชพฤกษ์ ดับ 2 เจ็บ 7 ราย

รถเก๋งขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเสียหลัก ปีนเกาะกลางถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ เสียชีวิต คาที่ 2 ราย เจ็บอีก 6 ราย
วันนี้( 22 ก.ย.)เมื่อเวลา 05.15 น. พ.ต.ท.สุธน จิตตภูมิ สารวัตรเวรสอบสวน สภ.เมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุ รถเก๋งปีนเกาะกลางชนป้ายบอกทาง ทำให้มีผู้เสียชีวิตติดภายในและบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดบริเวณถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ (346) ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำอุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง รุดไปที่เกิดเหตุ พร้อมประสานไปยังแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นถนน ราชพฤกษ์ มุ่งหน้าไปรังสิต ที่ริมถนน พบผู้บาดเจ็บจำนวน 6 คน ซึ่งมีทั้งแขนหักและศีรษะแตก นั่งอยู่ที่ริมถนนขอบทาง ที่เกาะกลางพบรถเก๋งโตโยต้า Innova สีดำ หมายเลขทะเบียน กท-6619 สมุทปราการ อยู่บนเกาะกลางหน้ารถพุ่งชนเสาป้ายบอกทาง ในสภาพด้านหน้ารถพังยับเยิน ภายในรถ พบมีผู้ติดอยู่ภายใน จำนวน 3 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ จึงได้รีบช่วยกันนำร่างผู้ที่ติดอยู่ภายในรถออกมา โดยพบว่าที่เบาะคนขับนั้นเสียชีวิตพร้อมกับคนข้าง ส่วนอีก 1 คนได้บาดเจ็บสาหัส จึงได้ทำการปั้มหัวใจและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำคนเจ็บทั้งหมดส่ง รพ.ปทุมธานี
เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา โดยยังไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้ ซึ่ง ผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นชาย 1 ราย หญิง 1 ราย และผู้บาดเจ็บอีก 7 คนนั้นเป็นชาย 6 คนหญิง 1 คน จึงยังไม่แน่ชัดว่าเดินทางจากไหนไปไหน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในรถก็พบ กระเป๋าเสื้อผ้าของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน แล้วจะได้มีการ ตรวจสอบต่อไป ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ คาดว่าคนขับอาจจะไม่ชินเส้นทาง หรือหลับในทำให้รถเกิดเสียหลักและที่สำคัญถนนบริเวณถนนดังกล่าวนั้น ไฟส่งสว่างดับมานาน ทำให้ถนนมืดมองไม่ค่อยเห็นรถจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว
ด้าน พ.ต.ท.สุธน จิตตภูมิ สารวัตรเวรสอบสวน สภ.เมืองปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ เพื่อร่วมชันสูตรพลิกศพ พร้อมกับแพทย์เวร หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว จึงได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้เสียชีวิต ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง นำร่างผู้เสียชีวิต ส่งไปผ่าพิสูจน์ ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง