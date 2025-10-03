ตม.กาญจน์-ทหาร-ตร.รวบแก๊งขนแรงงานเถื่อน 4 คันรถ รวบ 42 แรงงานเมียนมา สารภาพจ่ายหัวละ 12,000 ไปทำงานสมุทรสาคร

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่ ตม.กาญจนบุรี สนธิกำลังทหาร-ตำรวจ-ฝ่ายปกครอง สกัดจับแก๊งลักลอบขนแรงงานเถื่อนเมียนมา ใช้รถยนต์ 4 คันขนแรงงาน 42 คน มุ่งหน้าสมุทรสาคร สารภาพจ่ายหัวละ 12,000 บาท คนขับรับค่าจ้างคันละ 9,000 บาท
วันนี้ (3 ต.ค.) พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ภายใต้นโยบายของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. และผู้บังคับบัญชา ได้สั่งการให้เข้มงวดในการปราบปรามขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเมื่อเวลา 21.30 น. ของวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ตม.กาญจนบุรี นำโดย พ.ต.ท.ตฤณธวัช ปัญญาธร รอง ผกก. และ ว่าที่ พ.ต.ต.ธนพงษ์ พลายเพชร สว.ตม. พร้อมด้วยกำลังจากหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์, ตำรวจ สภ.ไทรโยค, ตชด.136, กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี และฝ่ายปกครองอำเภอไทรโยค ได้ตั้งจุดตรวจบริเวณจุดตรวจถาวรไทรโยค ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
จนกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัย 4 คัน ขับตามกันมาตามถนนสายทองผาภูมิ–กาญจนบุรี จึงเรียกตรวจค้น พบมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในรถอย่างแออัด คันที่ 1 เป็นรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว ทะเบียน กว 5349 ราชบุรี มี นายมิววินดู ชาวเมียนมา ขับพาแรงงาน 12 คน (ชาย 11 หญิง 1)คันที่ 2 กระบะโตโยต้า วีโก้ สีขาว ทะเบียน ฒส 8240 กทม. ขับโดย นายออง ไข่ มีพาสปอร์ต ถูกต้อง ขนแรงงานชาย 13 คน
คันที่ 3 กระบะมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ ทะเบียน บว 9522 ราชบุรี ขับโดย นายมินทดา ชาวเมียนมา ไม่มีสัญชาติ ขนแรงงาน 7 คน (ชาย 5 หญิง 2) คันที่ 4 กระบะโตโยต้า รีโว่ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน บษ 9444 ราชบุรี ขับโดย นายซาน อ่อง ชาวเมียนมา มีพาสปอร์ต ขนแรงงาน 10 คน (ชาย 7 หญิง 3) รวมแรงงานทั้งหมด 42 คน เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ขับขี่ทั้ง 4 คน และแรงงานทั้งหมดส่งสอบสวนที่ด่าน ตม.
จากการสอบปากคำเบื้องต้น คนขับทั้ง 4 รายให้การตรงกันว่า รับแรงงานทั้งหมดจากบริเวณตลาดมอญ อ.สังขละบุรี เพื่อนำไปส่งยัง จ.สมุทรสาคร โดยได้รับค่าจ้างคันละ 9,000 บาท
ขณะที่แรงงานต่างด้าวให้การผ่านล่ามว่า ลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน อ.สังขละบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อไปทำงานในโรงงานที่สมุทรสาคร และต้องจ่ายค่านายหน้าหัวละ 12,000 บาท แต่ถูกจับกุมเสียก่อน หลังสอบสวนและจัดทำประวัติเรียบร้อย เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป