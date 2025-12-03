ผู้การราชบุรีสั่งล่าตัว 4 ผู้รอดชีวิตหนีขึ้นกระบะ หลังพบศพ 9 รายในรถฟอร์จูนเนอร์ปริศนา

ราชบุรี - ผู้การราชบุรีเร่งสืบสวนคลี่เหตุสลด พบผู้เสียชีวิต 9 รายในรถฟอร์จูนเนอร์ ยังไม่ทราบสัญชาติ สั่งไล่ล่า 4 ผู้รอดชีวิตที่หลบหนีขึ้นรถกระบะดำ หวังเค้นปมเหตุ พร้อมเตรียมทีมประดาน้ำค้นหาผู้ตกหล่นเพิ่มเติม
วันนี้ ( 3 ธ.ค.) ที่ห้องประชุม สภ.ปากท่อ จ.ราชบุรี พล.ต.ต.ปรัชญา ทองน้ำวน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.พศพงศ์ มณฑา ผกก.สภ.ปากท่อ น.ส.ชลธิชา วงษ์อุตสาห์ นายอำเภอปากท่อ ตำรวจชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเร่งคลี่คลายเหตุการณ์สะเทือนใจ หลังพบศพ 9 รายภายในรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์ ขณะเดียวกันมีผู้รอดชีวิต 4 รายหลบหนีขึ้นรถกระบะสีดำออกจากพื้นที่
พล.ต.ต.ปรัชญา สั่งการชุดสืบสวนลงพื้นที่ไล่ติดตามตัวผู้หลบหนีทั้ง 4 รายโดยเร็วที่สุด เพื่อสอบสวนหาสาเหตุและข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การไขปริศนาเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสัญชาติของผู้เสียชีวิตทั้ง 9 รายได้ และได้ส่งศพทั้งหมดไปยังสถาบันนิติเวชเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียด
จากคำให้การของชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์ตรงกันว่า มีผู้หลบหนีเพียง 4 รายที่ขึ้นรถกระบะดำและขับออกจากจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงตั้งสมมติฐานหลายประเด็นและเร่งสอบสวนเส้นทางหลบหนีของรถคันดังกล่าว
นอกจากนี้ ตำรวจยังเตรียมจัดกำลังชุดประดาน้ำเข้าตรวจค้นพื้นที่ใกล้เคียง เผื่อกรณีมีผู้เสียชีวิตตกหล่นจากรถขณะเกิดเหตุ เนื่องจากพบว่ากระจกรถแตกอาจทำให้ร่างบางส่วนไหลออกนอกตัวรถได้
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเร่งคลี่คลายคดี และเตรียมขยายผลหาที่มาที่ไปของกลุ่มผู้เดินทางทั้งหมด เพื่อหาคำตอบว่าทั้ง 13 คนมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ใดก่อนเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้.