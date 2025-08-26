ระทึก! ไล่ล่าขบวนการขนแรงงานเถื่อนกว่า 60 กม. จับ 3 ผู้นำพา – รวบแรงงานเมียนมา 36 คน คนขับฟอร์จูนเนอร์หนีรอด

กาญจนบุรี – ไล่ล่าขบวนการขนแรงงานเถื่อนกว่า 60 กม. จับ 3 ผู้นำพา – รวบแรงงานเมียนมา 36 คน คนขับฟอร์จูนเนอร์หนีรอด บนถนนสาย 323 จากสังขละบุรีมุ่งหน้าเมืองกาญจนบุรี
วันนี้ ( 26 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นำโดยนายวัลลภ จินดา ปลัดฝ่ายความมั่นคง พร้อมกำลัง อส.ทองผาภูมิที่ 9 เปิดปฏิบัติการไล่ล่าขบวนการขนแรงงานต่างด้าว หลังได้รับรายงานจากสายข่าวว่าจะมีรถหลายคันลักลอบขนแรงงานชาวเมียนมาผ่านพื้นที่
โดยเจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัย 4 คัน บนถนนสาย 323 จากสังขละบุรีมุ่งหน้าเมืองกาญจนบุรี เมื่อส่งสัญญาณให้หยุดตรวจ กลับเร่งเครื่องหนีทันที จนเกิดการไล่ล่าข้ามอำเภอ ระยะทางกว่า 60 กิโลเมตร ก่อนสกัดได้บริเวณปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค (น้ำตกไทรโยคใหญ่) หมู่ 7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค
รถของกลางและผู้ต้องหา โตโยต้า 4 ประตู สีขาว ทะเบียน บร 6345 ราชบุรี – นายทูน อายุ 34 ปี คนขับ ฟอร์ด 4 ประตู สีขาว ทะเบียน กว 8100 ราชบุรี – นายโซวิน อายุ 30 ปี คนขับ โตโยต้า กระบะ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน 1387 ฉะเชิงเทรา – นายมอน อายุ 43 ปี คนขับ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ ทะเบียน 3 กค 8121 กรุงเทพฯ – คนขับหลบหนีรอด
จากการตรวจค้นรถทั้ง 4 คัน พบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมารวม 36 คน เป็นชาย–หญิงปะปนกัน เจ้าหน้าที่คุมตัวพร้อมคนขับ 3 รายที่ถูกจับกุมได้
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า รถบางคันไปรับแรงงานจากแนวชายแดนสังขละบุรี และบางคันรับจากบริเวณริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ บ้านท่าแพ ต.ท่าขนุน โดยผู้ขับแต่ละรายได้ค่าจ้างคันละ 6,000–10,000 บาท เพื่อนำแรงงานไปส่งจังหวัดชั้นใน ขณะที่แรงงานต้องจ่ายให้นายหน้าคนละ 15,000–20,000 บาทเมื่อถึงที่หมาย
เนื่องจากจุดจับกุมอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ไทรโยค เจ้าหน้าที่จึงนำของกลางและผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี 3 คนขับรถ ถูกแจ้งข้อหา “ช่วยเหลือ ซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวเพื่อให้พ้นจากการจับกุม” แรงงานต่างด้าว 36 คน ถูกดำเนินคดี “เข้าและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต”