อุบัติเหตุหมู่สลด! รถบรรทุกน้ำมันเสียหลักพุ่งชนฟอร์จูนเนอร์ ดับ 4 ศพ สาหัสอีก 2 บนถนนสาย 24 โคราช

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – อุบัติเหตุหมู่สลด! รถบรรทุกน้ำมันเสียหลักปีนเกาะกลางถนนพุ่งชนฟอร์จูนเนอร์ อย่างจังพังยับดับ 4 ศพ บาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย เกิดเหตุบนถนน 24 (โชคชัย-เดชอุดม) อ.หนองบุญมาก โคราช สาเหตุคาดคนขับรถบรรทุกน้ำมันหลับใน
วันนี้ ( 25 ธ.ค.68) เมื่อเวลา 06.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันปีนข้ามเกาะกลางถนนชนเข้ากับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โดยในที่เกิดเหตุพบรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว สภาพรถด้านขวานั้นพังยับเยินด้านในพบผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3 ราย บาดเจ็บอีก 3 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยทราบว่า อุบัติเหตุดังกล่าวนั้นเกิดจากการที่คนขับรถบรรทุกน้ำมันกำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดบุรัมย์ นั้นเสียหลักลงไปยังคลองระบายน้ำกลางถนนก่อนที่จะพุ่งขึ้นมาชนเข้ากับรถฟอร์จูนเนอร์ที่มีผู้โดยสารทั้งหมด 6 คน ที่กำลังมุ่งหน้าเข้าจังหวัดนครราชสีมาอย่างจัง จนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งหมด 3 ราย และไปเสียชีวิตที่ รพ.อีก 1 ราย รวมทั้งหมด 4 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 2 รายนั้นอยู่ในอาการสาหัส
สำหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากการหลับในก่อนเสียหลักจนเกิดเหตุสลดดังกล่าว อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกน้ำมันไปสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงและดำเนินการกฎหมายต่อไป
สำหรับรายชื่อผู้บาดเจ็บ ได้แก่
1.น.ส รัชนก มัดทะปะนัง
2.นางศศิธร แพงวงศ์
รายชื่อผู้เสียชีวิต
1.นางคำนาง ศรีจำปา
2.นายแสงทอง ทอนมาตย์(คนขับฟอร์จูนเนอร์เสียชีวิตที่ รพ.)
3.นายเกษร ศรีจำปา
4.นางหนูพร มัดทะปะนัง